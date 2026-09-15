CAT 2026 Registration Last Date Extended: भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) ने कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वह अब CAT 2026 के लिए आवेदन 22 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर निर्धारित थी।

इस साल CAT परीक्षा का आयोजन आईआईएम इंदौर कर रहा है। कैट 2026 देश की प्रमुख मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है, जिसके स्कोर के आधार पर आईआईएम समेत कई प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों के मैनेजमेंट प्रोग्राम में दाखिले का रास्ता खुलता है।

CAT 2026 परीक्षा कब होगी?

कैट 2026 परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर 2026 को किया जाएगा और यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसे तीन सत्रों में आयोजित किया जाना है। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवार देश के प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों में MBA/PGP समेत विभिन्न मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

CAT 2026 आवेदन में किन बातों का रखें ध्यान?

आवेदन की समयसीमा बढ़ने के बावजूद उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक जानकारी, कैटेगरी, फोटो, हस्ताक्षर और परीक्षा शहर से जुड़ी जानकारी भरने के बाद उसे अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है। आवेदन जमा करने और फीस का भुगतान करने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन का रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं।

क्या मिलेगा फॉर्म करेक्शन का मौका?

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान कर चुके उम्मीदवारों को सीमित जानकारी में बदलाव का मौका दिया जाएगा। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार करेक्शन विंडो में फोटो, हस्ताक्षर और टेस्ट सिटी की पसंद में बदलाव किया जा सकेगा। इसलिए आवेदन करते समय ही परीक्षा शहर की प्राथमिकता को ध्यान से चुनना बेहतर रहेगा।

CAT 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

CAT 2026 का फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आधिकारिक CAT पोर्टल पर जाना होगा।

स्टेप 1. CAT के आधिकारिक आवेदन पोर्टल iimcat.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. CAT 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मांगी गई जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5. शैक्षणिक और व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।

स्टेप 6. जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 7. परीक्षा शहर की प्राथमिकताएं सावधानी से चुनें।

स्टेप 8. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 9. फॉर्म सबमिट करने के बाद इसकी कॉपी सुरक्षित रख लें।

CAT 2026: MBA उम्मीदवारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है परीक्षा?

कैट स्कोर आईआईएम में मैनेजमेंट प्रवेश के लिए प्रमुख आधारों में से एक है। हालांकि किसी संस्थान में अंतिम चयन केवल कैट स्कोर पर निर्भर नहीं करता। संबंधित संस्थान अपनी प्रवेश प्रक्रिया में शैक्षणिक प्रदर्शन, कैट स्कोर, लिखित मूल्यांकन, इंटरव्यू, कार्य अनुभव और अन्य मानकों को भी शामिल कर सकते हैं। इसलिए कैट की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अब रजिस्ट्रेशन पूरा करने के साथ-साथ परीक्षा की तैयारी पर भी फोकस करना जरूरी है।

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