CAT 2023: कैट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 13 सितंबर है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, जानें पूरी प्रक्रिया

CAT 2023: इंडियन इंस्टिट्यूट मैनेजमेंट लखनऊ ने कैट 2023 के लिए आवेदन फॉर्म निकाले हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 13 सितंबर है।

कैट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। (Image Credit-Indian Express)

CAT 2023: कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2023 के लिए आज यानी 2 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस बार इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ कैट परीक्षा आयोजित करा रहा है। अगर आप भी कैट परीक्षा देना चाहते है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी 2 अगस्त से लेकर 13 सितंबर 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। कब होगी परीक्षा? कैट 2023 परीक्षा का आयोजन 26 नवंबर 2023 को किया जाएगा। वहीं एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर से 26 नवंबर 2023 के बीच डाउनलोड किए जा सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2023 है। इस दिन शाम 5 बजे तक फॉर्म भर पाएंगे। कितना है आवेदन शुल्क? जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को फॉर्म शुल्क के रूप में 2400 रुपये जमा कराने होंगे। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 1200 रुपये फॉर्म शुल्क देना होगा। Also Read CUET PG 2023: NTA ने जारी की अंतिम Answer-Key, कैसे और कहां देखें, जानें यहां ऐसे करें आवेदन स्टेप 1 – आवेदन करने के लिए कैट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक है iimcat.ac.in

स्टेप 2- Register नाम के कॉलम पर जाएं और CAT 2023 Registration नाम के सेक्शन पर जाकर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब अपना एकाउंट बनाएं और सारी जरूरी डिटेल जैसे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भर दें। इसके बाद अपना लॉगिन डिटेल डालें और कैट 2023 का एप्लीकेशन भरें।

स्टेप 4- इसके बाद अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बाकी दस्तावेज अपलोड कर दें।

स्टेप 5- अब रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें। यह फीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

स्टेप 6- एक बार प्रोसेस पूरा हो जाए तो इसे सबमिट कर दें।

स्टेप 7- कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए और आप चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

