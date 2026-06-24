ICAI CA Inter May Result 2026 LIVE:: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज यानी 24 जून 2026 को सीए इंटरमीडिएट (CA Intermediate) मई 2026 परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी। लॉगिन करने के बाद वे अपना परिणाम ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

मई 2026 परीक्षा का शेड्यूल

संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, ग्रुप-I की परीक्षाएं 5, 7 और 9 मई 2026 को आयोजित की गई थीं, जबकि ग्रुप-II की परीक्षाएं 11, 13 और 15 मई 2026 को हुई थीं। सभी परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गईं। परीक्षा पैटर्न के तहत प्रत्येक पेपर में 30 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) और 70 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न शामिल थे।

CA Inter पास करने के लिए कितने अंक जरूरी?

सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। किसी भी ग्रुप में सभी पेपरों को मिलाकर 50 प्रतिशत कुल अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करना जरूरी है। केवल किसी एक मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार पास नहीं माना जाएगा।

पास विद डिस्टिंक्शन का प्रावधान

जो अभ्यर्थी एक ही प्रयास में इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी पेपरों में कुल 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें “पास विद डिस्टिंक्शन” की उपाधि दी जाएगी। ICAI द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र में इसका विशेष उल्लेख किया जाएगा।

जनवरी 2026 सत्र का कैसा रहा था प्रदर्शन?

जनवरी 2026 सीए इंटर परीक्षा का परिणाम 8 मार्च को घोषित किया गया था। उस सत्र में पास प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा था, जिसकी डिटेल इस प्रकार है।

ग्रुप-I

परीक्षा में शामिल हुए: 1,05,526

सफल उम्मीदवार: 14,733

पास प्रतिशत: 13.96%

ग्रुप-II

परीक्षा में शामिल हुए: 69,477

सफल उम्मीदवार: 10,798

पास प्रतिशत: 15.54%

दोनों ग्रुप

परीक्षा में शामिल हुए: 41,798

सफल उम्मीदवार: 3,924

पास प्रतिशत: 9.39%

पास सर्टिफिकेट कब मिलेगा?

जो उम्मीदवार सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं, उन्हें ICAI की ओर से परिणाम घोषित होने के 60 दिनों के भीतर पास सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। यदि रिजल्ट जारी होने के आठ सप्ताह बाद भी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है, तो अभ्यर्थी exam.dmsinter@icai.in पर संपर्क कर सकते हैं।

CA Inter Result 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।

स्टेप 2. CA Intermediate Result May 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

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