ICAI CA Inter May Result 2026 LIVE:: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज यानी 24 जून 2026 को सीए इंटरमीडिएट (CA Intermediate) मई 2026 परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी। लॉगिन करने के बाद वे अपना परिणाम ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
मई 2026 परीक्षा का शेड्यूल
संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, ग्रुप-I की परीक्षाएं 5, 7 और 9 मई 2026 को आयोजित की गई थीं, जबकि ग्रुप-II की परीक्षाएं 11, 13 और 15 मई 2026 को हुई थीं। सभी परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गईं। परीक्षा पैटर्न के तहत प्रत्येक पेपर में 30 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) और 70 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न शामिल थे।
CA Inter पास करने के लिए कितने अंक जरूरी?
सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। किसी भी ग्रुप में सभी पेपरों को मिलाकर 50 प्रतिशत कुल अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करना जरूरी है। केवल किसी एक मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार पास नहीं माना जाएगा।
पास विद डिस्टिंक्शन का प्रावधान
जो अभ्यर्थी एक ही प्रयास में इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी पेपरों में कुल 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें “पास विद डिस्टिंक्शन” की उपाधि दी जाएगी। ICAI द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र में इसका विशेष उल्लेख किया जाएगा।
जनवरी 2026 सत्र का कैसा रहा था प्रदर्शन?
जनवरी 2026 सीए इंटर परीक्षा का परिणाम 8 मार्च को घोषित किया गया था। उस सत्र में पास प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा था, जिसकी डिटेल इस प्रकार है।
ग्रुप-I
परीक्षा में शामिल हुए: 1,05,526
सफल उम्मीदवार: 14,733
पास प्रतिशत: 13.96%
ग्रुप-II
परीक्षा में शामिल हुए: 69,477
सफल उम्मीदवार: 10,798
पास प्रतिशत: 15.54%
दोनों ग्रुप
परीक्षा में शामिल हुए: 41,798
सफल उम्मीदवार: 3,924
पास प्रतिशत: 9.39%
पास सर्टिफिकेट कब मिलेगा?
जो उम्मीदवार सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं, उन्हें ICAI की ओर से परिणाम घोषित होने के 60 दिनों के भीतर पास सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। यदि रिजल्ट जारी होने के आठ सप्ताह बाद भी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है, तो अभ्यर्थी exam.dmsinter@icai.in पर संपर्क कर सकते हैं।
CA Inter Result 2026 ऐसे चेक करें
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।
स्टेप 2. CA Intermediate Result May 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
ICAI CA Inter May Result 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी
सीए इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी ग्रुप के सभी पेपरों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। केवल किसी एक शर्त को पूरा करने से सफलता नहीं मिलेगी। दोनों मानदंडों को एक साथ पूरा करना जरूरी है। यही कारण है कि सीए परीक्षा को देश की सबसे कठिन प्रोफेशनल परीक्षाओं में गिना जाता है। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने अंकों का मूल्यांकन इन मानदंडों के आधार पर कर सकेंगे।
ICAI CA Inter May Result 2026 LIVE: क्या था परीक्षा पैटर्न
सीए इंटरमीडिएट मई 2026 परीक्षा में प्रश्न पत्र का स्वरूप मिश्रित था। प्रत्येक पेपर में 30 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) और 70 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न शामिल किए गए थे। ICAI ने छात्रों की अवधारणात्मक समझ और व्यावहारिक ज्ञान को परखने के लिए यह पैटर्न अपनाया। छात्रों को निर्धारित समय के भीतर दोनों सेक्शन हल करने थे। परीक्षा के बाद कई छात्रों ने पेपर को संतुलित बताया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पैटर्न का परिणामों और पास प्रतिशत पर कितना प्रभाव पड़ता है।
ICAI CA Inter May Result 2026 LIVE: मई 2026 में कब हुई थी परीक्षा
सीए इंटरमीडिएट मई 2026 परीक्षा का आयोजन संशोधित कार्यक्रम के अनुसार किया गया था। ग्रुप-I की परीक्षाएं 5, 7 और 9 मई को आयोजित हुई थीं, जबकि ग्रुप-II की परीक्षाएं 11, 13 और 15 मई को कराई गई थीं। सभी पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए गए। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल थे। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी और अब छात्रों को केवल परिणाम का इंतजार है, जो आज समाप्त होने जा रहा है।
ICAI CA Inter May Result 2026 LIVE: कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट
सीए इंटर मई 2026 परीक्षा का परिणाम ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार caresults.icai.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। लॉगिन के बाद स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्रों को कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
ICAI CA Inter May Result 2026 LIVE: आज जारी होगा रिजल्ट
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज 24 जून 2026 को सीए इंटरमीडिएट मई 2026 परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल लाखों छात्रों को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। परिणाम जारी होने के साथ ही मेरिट सूची और पास प्रतिशत की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट आसानी से देखा जा सके।