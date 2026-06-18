ICAI CA Final May Result 2026 LIVE: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज सीए फाइनल मई 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर अपना परिणाम और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने अंक, पास/फेल स्टेटस, ऑल इंडिया रैंक (AIR) और पास प्रतिशत की जानकारी भी देख सकेंगे।

सीए फाइनल मई 2026 परीक्षा का आयोजन 5 मई से 15 मई 2026 के बीच किया गया था। रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लॉगिन करना होगा।

CA Final Result 2026 ऐसे चेक करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. ICAI की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “CA Final Result May 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहा CAPTCHA कोड भरें।

स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

CA Final 2026 स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण मिलेंगे।

उम्मीदवार का नाम

फोटो

जन्म तिथि

जेंडर और श्रेणी

परीक्षा का नाम और सत्र

रोल नंबर

ग्रुप का विवरण

प्रत्येक पेपर में प्राप्त अंक

कुल अंक

पास/फेल स्टेटस

मेरिट लिस्ट भी होगी जारी

रिजल्ट के साथ ICAI CA Final May 2026 की मेरिट लिस्ट भी जारी करेगा। मेरिट लिस्ट में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम और रैंक शामिल होंगे। अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो रिजल्ट देखने के लिए निर्धारित है।

नवंबर 2026 परीक्षा के लिए जल्द शुरू होगा पंजीकरण

आईसीएआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सीए फाइनल नवंबर 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 6 जुलाई 2026 से SSP पोर्टल पर शुरू होगी। जो उम्मीदवार आगामी सत्र में परीक्षा देना चाहते हैं, वे निर्धारित तिथि से आवेदन कर सकेंगे।

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