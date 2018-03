Canara Bank PO Result 2018: प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा के परिणाम घोषित, यहां देखें

Canara Bank PO Result 2018: Canara Bank ने 450 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। बैंक ने जनवरी महीने में इन पदों पर नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया था। इन पदों पर भर्ती पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनैंस (PGDBF) के एक साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत होगी। Canara Bank PO की ऑनलाइन परीक्षा 4 मार्च, 2018 को हुई थी। यह परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले अभ्यर्थी अब ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू देंगे। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए कुल 1397 उम्मीदवार चुने गए हैं। उम्मीदवार अपने रिजल्ट Canara Bank की वेबसाइट से देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको रिजल्ट देखने का तरीका। सबसे पहले वेबसाइट https://canarabank.com पर जाएं। इसके बाद केरियर सेक्शन के टैब पर क्लिक करें। अब Probationary Officers JMGS-I PGDBF कोर्स के लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नई विंडो खुलेगी। यहां आपको “PROBATIONARY OFFICERS (PGDBF) – LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES FOR GROUP DISCUSSION AND INTERVIEW New” के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही चयनित उम्मीदवारों की सूची खुल जाएगी। इस सूची में आप अपना नाम और रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अपना रिजल्ट देखने के लिए लिए “Ctr+F” टाइप करें और सर्च बॉक्स में अपना नाम या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। सूची में चयनित उम्मीदवारों की डिटेल्स हैं।

Canara Bank में जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I की श्रेणी में ये नियुक्तियां होनी हैं। उम्मीदवारों की नियुक्ति पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनैंस (PGDBF) कोर्स पूरा करने के बाद होगी। कोर्स पूरा होने के बाद बैंक में नौकरी पक्की होने पर उम्मीदवारों को 23700-42020 रुपये का वेतन मिलेगा। बता दें इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 09.01.2018 से 31.01.2018 तक चली थी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App