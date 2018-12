Canara Bank PO Admit Card 2018: कैनरा बैंक के एडमिट कार्ड जल्द, ऐसे करें डाउनलोड

Canara Bank PO Admit Card 2018: कैनरा बैंक, बैंक पीओ भर्ती ऑनलाइन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कल 5 नवंबर, 2018 को जारी कर सकता है। जिन कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वह 23 दिसंबर 2018 को होने वाली परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू शामिल होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स स्पेशल कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनैंस (PGDBF) के लिए एलिजिबल होंगे। इस एग्जाम के क्लीयर करने के बाद कैंडिडेट्स प्रोबेशन ऑफिशर ग्रेड वन की पोस्ट के पात्र होंगे। इसके लिए कुल 800 सीट उपलब्ध हैं। PGDBF कोर्स एक वन इयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके तहत 9 महीने तक क्लास में पढ़ाई होती है और 3 महीने कैनरा बैंक में इंटरनशिप कराई जाती है। यह कोर्स मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज बेंग्लुरू या NITTE एजुकेशन इंटरनेशनल ग्रेटर नोएडा द्वारा कराया जाता है।

ऐसे करें डाउनलोड: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.com पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट के Apply Now के सेक्शन पर दिए गए RP 1/2018-Recruitment of Probationary Officers in JMGS-I के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालकर लॉगिन कर लें। अब अपना एडमिट कार्ड डाउलोड कर पाएंगे।

