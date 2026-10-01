Canara Bank Apprentice Recruitment 2026: कैनरा बैंक ने 3,500 ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 है। अप्रेंटिसशिप की अवधि एक साल होगी और इस दौरान चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 16,650 तक स्टाइपेंड मिलेगा।
कैनरा बैंक की तरफ से चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के तहत, यह भर्ती वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत की जा रही है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना और अपनी प्रोफाइल 100 प्रतिशत पूरी करनी होगी।
Canara Bank Apprentice Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें
|विवरण
|तारीख/जानकारी
|भर्ती
|ग्रेजुएट अप्रेंटिस
|कुल पद
|3,500
|आवेदन शुरू
|1 अक्टूबर 2026
|आवेदन की अंतिम तारीख
|17 अक्टूबर 2026
|आवेदन का माध्यम
|ऑनलाइन
|अप्रेंटिसशिप अवधि
|1 वर्ष
|स्टाइपेंड
|16,650 प्रति माह तक
|आयु
|20 से 28 वर्ष
|योग्यता
|किसी भी विषय में ग्रेजुएशन
|आवेदन शुल्क
|500
|SC/ST/PwBD
|शुल्क से छूट
Canara Bank में श्रेणीवार अप्रेंटिस भर्ती की जानकारी
इस भर्ती के तहत देशभर के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3,500 ग्रेजुएट अप्रेंटिस सीटें भरी जाएंगी, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है।
|कैटेगरी
|पदों की संख्या
|सामान्य वर्ग
|1,541
|ओबीसी
|845
|एससी
|553
|ईडब्ल्यूएस
|335
|एससटी
|22
राज्यों में पदों की संख्या इस प्रकार है:
|राज्य
|पद
|कर्नाटक
|581
|उत्तर प्रदेश
|409
|तमिलनाडु
|391
|आंध्र प्रदेश
|247
|केरल
|240
|महाराष्ट्र
|205
|पश्चिम बंगाल
|150
|तेलंगाना
|134
|बिहार
|122
|हरियाणा
|114
|मध्य प्रदेश
|110
|ओडिशा
|104
Canara Bank Apprentice Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?
उम्मीदवार के पास भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री 1 जनवरी 2023 से 1 सितंबर 2026 के बीच पूरी हुई होनी चाहिए।
इसके अलावा 12वीं या डिप्लोमा परीक्षा में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। पात्रता के लिए अंकों को राउंड ऑफ करके न्यूनतम सीमा पूरी नहीं की जा सकती।
आयु सीमा
1 सितंबर 2026 को उम्मीदवार की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 सितंबर 1998 से पहले और 1 सितंबर 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।
|कैटेगरी
|आयु में छूट
|एससी/एसटी
|5 वर्ष
|ओबीसी
|3 वर्ष
|पीडब्ल्यूडी
|10 वर्ष
Canara Bank Apprentice Selection Process: बिना लिखित परीक्षा होगा चयन
उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन राज्यवार मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट तैयार करने में 12वीं या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जाएगा। समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
मेरिट में शॉर्टलिस्ट होने के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्थानीय भाषा की परीक्षा/टेस्ट और मेडिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस राज्य के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है।
Canara Bank Apprentice Stipend: हर महीने कितना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित उम्मीदवारों को एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान 16,650 प्रति माह तक स्टाइपेंड मिलेगा। उपलब्ध विवरण के मुताबिक इसमें 10,500 बैंक की ओर से और 6,150 सरकार की ओर से डीबीटी के जरिए दिया जाएगा। सरकारी हिस्से में बदलाव होने पर वास्तविक भुगतान प्रभावित हो सकता है।
Canara Bank Apprentice Application Fee: कितनी फीस है?
सामान्य तौर पर आवेदन शुल्क 500 निर्धारित है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
Canara Bank Apprentice Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवारों को आवेदन से पहले NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रोफाइल को 100 प्रतिशत पूरा करने के बाद प्राप्त Enrollment ID के जरिए Canara Bank की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1: सबसे पहले NATS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
स्टेप 2: NATS प्रोफाइल को 100 प्रतिशत पूरा करें और Enrollment ID प्राप्त करें।
स्टेप 3: Canara Bank की आधिकारिक वेबसाइट के Recruitment/Careers सेक्शन में जाएं।
स्टेप 4: Graduate Apprentice Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 5: Enrollment ID और मांगी गई जानकारी दर्ज करके आवेदन फॉर्म भरें।
स्टेप 6: अपने पसंदीदा राज्य का चयन करें और जरूरी दस्तावेज, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें।
स्टेप 7: लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 8: फॉर्म सबमिट करके Confirmation Page और आवेदन की कॉपी सुरक्षित रख लें।