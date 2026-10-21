CA Foundation, Inter Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सितंबर 2026 में आयोजित सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट 22 अक्टूबर की शाम तक घोषित किए जाने की संभावना है। वहीं, सीए फाउंडेशन परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को भी जल्द अपडेट मिल सकता है।

आईसीएआई ने इंटरमीडिएट रिजल्ट को लेकर 14 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक घोषणा जारी की थी। इसके अनुसार, सितंबर में हुई परीक्षा का परिणाम 22 अक्टूबर की शाम तक जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद इसे ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे।

CA Foundation Result 2026: कब आएगा फाउंडेशन का रिजल्ट?

सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 परीक्षा के रिजल्ट की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। मौजूदा मीडिया अपडेट के अनुसार, परिणाम 23 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच जारी होने की संभावना है। हालांकि, आईसीएआई की ओर से तारीख की पुष्टि होने तक उम्मीदवारों को इसे संभावित समयसीमा ही मानना चाहिए।

फाउंडेशन रिजल्ट से संबंधित ताजा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट और परीक्षा संबंधी घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से स्कोर देख सकेंगे।

CA Inter Result 2026: 22 अक्टूबर को जारी हो सकता है परिणाम

आईसीएआई के 14 अक्टूबर के नोटिस के अनुसार, सितंबर 2026 में आयोजित सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 22 अक्टूबर की शाम तक घोषित किए जाने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे।

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे ये जानकारियां पहले से तैयार रखें, ताकि परिणाम जारी होने पर उन्हें लॉगिन करने में परेशानी न हो।

CA Foundation और Inter Result 2026: कहां चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद नीचे दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर अपना परिणाम देख सकेंगे।

CA रिजल्ट पोर्टल: caresults.icai.org

ICAI की आधिकारिक वेबसाइट: icai.org

CA Result 2026 कैसे चेक करें?

CA Foundation या CA Intermediate का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले ICAI के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर CA Foundation या CA Intermediate सितंबर 2026 रिजल्ट का लिंक तलाशें।

स्टेप 3. अपनी परीक्षा के अनुसार संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगा गया रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देखें।

स्टेप 6. रिजल्ट में दर्ज विवरण और अंकों को ध्यान से जांचें।

स्टेप 7. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें या उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट से पहले उम्मीदवार तैयार रखें ये जानकारियां

रिजल्ट जारी होने से पहले उम्मीदवार अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार रखें। रिजल्ट पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए इन जानकारियों की जरूरत होगी।

रिजल्ट देखने के बाद स्कोरकार्ड में दर्ज नाम, रोल नंबर और अन्य विवरणों को ध्यान से जांचना चाहिए। किसी भी तरह की गड़बड़ी नजर आने पर ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करें।