CA January 2027 Exam Dates: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने जनवरी 2027 में होने वाली सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल जारी होने के बाद अब अभ्यर्थी पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी और रिवीजन प्लान तैयार कर सकते हैं। आईसीएआई की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 जनवरी 2027 से शुरू होगी, जबकि फाउंडेशन परीक्षा का पहला पेपर 3 जनवरी 2027 को होगा।

इंटरमीडिएट की परीक्षा दो ग्रुप में और फाउंडेशन की परीक्षा चार अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएगी। आधिकारिक आईसीएआई रिकॉर्ड में यह परीक्षा कार्यक्रम 23 सितंबर 2026 को जारी किया गया है।

CA Intermediate January 2027 की परीक्षा कब होगी?

इंटरमीडिएट को दो ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें ग्रुप 1 की परीक्षाएं 2, 4 और 6 जनवरी 2027 को होंगी और इसके बाद ग्रुप 2 के पेपर 8, 10 और 12 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे। सभी इंटरमीडिएट पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। हर पेपर के लिए तीन घंटे का समय निर्धारित है।

ग्रुप परीक्षा की तारीख समय अवधि इंटरमीडिएट ग्रुप 1 1, 2, 4, 6 जनवरी 2027 दोपहर 2 से 5 बजे 3 घंटे इंटरमीडिएट ग्रुप 2 8, 10, 12 जनवरी 2027 दोपहर 2 से 5 बजे 3 घंटे

इस तरह दोनों ग्रुप से परीक्षा देने वाले छात्रों के पास हर पेपर के बीच तैयारी और रिवीजन के लिए एक दिन का अंतर रहेगा।

CA Foundation January 2027 की डेटशीट

Foundation परीक्षा जनवरी में चार तारीखों पर आयोजित होगी। Paper 1 की परीक्षा 3 जनवरी, Paper 2 की 5 जनवरी, Paper 3 की 7 जनवरी और Paper 4 की परीक्षा 9 जनवरी 2027 को होगी।

पेपर परीक्षा की तारीख समय अवधि फाउंडेशन पेपर 1 3 जनवरी 2027 2 से 5 बजे 3 घंटे फाउंडेशन पेपर 2 5 जनवरी 2027 2 से 5 बजे 3 घंटे फाउंडेशन पेपर 3 7 जनवरी 2027 2 से 4 बजे 2 घंटे फाउंडेशन पेपर 4 9 जनवरी 2027 2 से 4 बजे 2 घंटे

फाउंडेशन के पेपर 1 और 2 के लिए तीन घंटे का समय रहेगा, जबकि पेपर 3 और 4 दो घंटे के होंगे।

1:45 बजे से मिलेगा रीडिंग टाइम

आईसीएआई ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को 15 मिनट का एडवांस रीडिंग टाइम भी देने की जानकारी दी है। लागू पेपरों में यह समय दोपहर 1:45 बजे से 2 बजे तक रहेगा। हालांकि, फाउंडेशन के पेपर 3 और पेपर 4 में यह 15 मिनट का अतिरिक्त रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा।

इन दोनों पेपर की परीक्षा सीधे दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इसलिए छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि एंट्री और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जा सकें।

CA January 2027 Exam Form कब शुरू होंगे ?

परीक्षा की डेटशीट जारी करने के साथ आईसीएआई ने परीक्षा फॉर्म की समयसीमा भी जारी कर दी है। जनवरी 2027 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से शुरू होगी।

बिना लेट फीस आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 है। इसके बाद भी आवेदन का मौका मिलेगा, लेकिन उम्मीदवारों को लेट फीस देनी होगी। लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तारीख 19 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

CA January 2027 Exam Form: महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया तारीख आवेदन शुरू 3 नवंबर 2026 बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तारीख 19 नवंबर 2026 एग्जाम सिटी/मीडियम करेक्शन 20 से 22 नवंबर 2026

परीक्षा आवेदन आईसीएआई के सेल्फ सर्विस पोर्टल (SSP) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

CA January 2027 Exam Fee कितनी है?

जनवरी 2027 परीक्षा के लिए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की फीस भी निर्धारित की गई है। भारत में परीक्षा देने वाले फाउंडेशन उम्मीदवारों के लिए फीस 1,500 है, जबकि इंटरमीडिएट में एक ग्रुप के लिए 1,500 और दोनों ग्रुप के लिए 2,700 परीक्षा शुल्क रखा गया है।

किन शहरों में होगी सीए परीक्षा?

सीए जनवरी 2027 फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इनमें दिल्ली/नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद समेत कई शहरों को परीक्षा केंद्रों में शामिल किया गया है।

विदेश में भी परीक्षा के लिए बहरीन, दुबई और काठमांडू को केंद्र बनाया गया है। विदेशी केंद्रों पर स्थानीय समय के हिसाब से परीक्षा का समय निर्धारित किया जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे की शुरुआत के अनुरूप होगा।