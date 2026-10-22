CA Inter Toppers List 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस रिजल्ट के साथ परीक्षा में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों की टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई है। सीए इंटर 2026 में इस बार मुंबई के नील राजेश शाह और महाराष्ट्र के नासिक की चंदक साक्षी ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है। दोनों टॉपर्स ने 600 में से 502 अंक प्राप्त किए हैं। उनका स्कोर 83.67 प्रतिशत रहा।

सीए इंटर टॉपर्स लिस्ट 2026 में चेन्नई की श्रुति वी ने दूसरा और सूरत के प्रेम अग्रवाल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। सीए इंटर सितंबर परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आईसीएआई के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर अपना स्कोरकार्ड भी चेक कर सकते हैं।

CA Inter Toppers List September 2026: ऑल इंडिया टॉपर्स की रैंक

आईसीएआई सीए इंटर सितंबर 2026 की टॉपर्स लिस्ट में पहले तीन स्थानों पर चार उम्मीदवारों के नाम हैं, क्योंकि AIR 1 पर दो अभ्यर्थियों ने बराबर अंक हासिल किए हैं।

ऑल इंडिया रैंक टॉपर का नाम शहर कुल अंक प्रतिशत AIR 1 नील राजेश शाह मुंबई 502/600 83.67% AIR 1 चंदक साक्षी नासिक 502/600 83.67% AIR 2 श्रुति वी चेन्नई 492/600 82.00% AIR 3 प्रेम अग्रवाल सूरत 490/600 81.67%

CA Inter Result 2026: कितने उम्मीदवार हुए पास?

सितंबर 2026 की परीक्षा के नतीजों के साथ ग्रुप के अनुसार पास प्रतिशत भी जारी किया गया है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, ग्रुप 1 में 1,00,301 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 23,210 पास हुए। इस ग्रुप का पास प्रतिशत 23.14 रहा।

ग्रुप 2 में 68,400 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और 12,938 उम्मीदवार सफल हुए। इस ग्रुप का पास प्रतिशत 18.92 रहा। दोनों ग्रुप की परीक्षा एक साथ देने वाले 38,339 उम्मीदवारों में से 5,066 पास हुए। दोनों ग्रुप का संयुक्त पास प्रतिशत 13.21 रहा।

CA Inter Result 2026: स्कोरकार्ड कहां चेक करें?

CA इंटर सितंबर 2026 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार CA Inter Result 2026 Direct Link के जरिए आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। परिणाम खुलने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसकी कॉपी सुरक्षित रखें।

CA Intermediate September Result 2026: कैसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड?

उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. ICAI के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर CA Intermediate September 2026 Result का लिंक तलाशें।

स्टेप 3. लिंक खुलने पर अपना छह अंकों का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. यदि स्क्रीन पर कैप्चा मांगा जाए, तो उसे भरें।

स्टेप 5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. परिणाम में दर्ज जानकारी जांचें और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।