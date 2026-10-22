CA Intermediate Result 2026 Direct Link: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2026 में आयोजित CA इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक ICAI के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा।

सीए इंटर सितंबर परीक्षा का परिणाम 22 अक्टूबर 2026 को घोषित किया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

CA Inter Result 2026 Direct Link: यहां से चेक करें रिजल्ट

CA इंटर सितंबर 2026 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से सीधे रिजल्ट पोर्टल पर जा सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक: caresults.icai.org

ICAI की आधिकारिक वेबसाइट: icai.org

CA Intermediate September Result 2026: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. ICAI के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर CA Intermediate September 2026 Result का लिंक तलाशें।

स्टेप 3. लिंक खुलने पर अपना छह अंकों का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. यदि स्क्रीन पर कैप्चा मांगा जाए, तो उसे भरें।

स्टेप 5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. परिणाम में दर्ज जानकारी जांचें और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।

सितंबर में हुई थी CA इंटरमीडिएट परीक्षा

आईसीएआई की सितंबर 2026 सीए इंटरमीडिएट परीक्षा दो ग्रुप में आयोजित की गई थी। ग्रुप 1 की परीक्षाएं 1, 3 और 6 सितंबर को हुई थीं, जबकि ग्रुप 2 के पेपर 8, 10 और 12 सितंबर 2026 को आयोजित किए गए थे।

स्कोरकार्ड में इन जानकारियों को जरूर जांचें

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड पर दर्ज विवरण ध्यान से जांचना चाहिए। इसमें आम तौर पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषय या पेपर के अनुसार अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी जानकारी हो सकती है।

रिजल्ट के बाद क्या करें?

सीए इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार सीए कोर्स के अगले चरण की तैयारी कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और अन्य आवश्यकताओं के लिए आईसीएआई के मौजूदा नियमों का पालन करना होगा।

जो उम्मीदवार इस बार परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें अगले परीक्षा सत्र से संबंधित अपडेट और आवेदन की जानकारी ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर देखते रहना चाहिए।

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