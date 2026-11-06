ICAI CA Foundation Toppers 2026: सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 रिजल्ट जारी हो गया है, जिसके साथ सितंबर 2026 सीए फाउंडेशन टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस बार हिसार की कंसिका और हैदराबाद की महक गुप्ता ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है। दोनों ने 400 में से 361 अंक प्राप्त किए, जो 90.25 प्रतिशत के बराबर हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने 6 नवंबर 2026 को सीए फाउंडेशन सितंबर परीक्षा का परिणाम जारी किया है। टॉप तीन रैंक में कुल पांच उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें दो उम्मीदवार पहले और दो उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तीसरी रैंक एक अभ्यर्थी ने हासिल की।

CA Foundation September 2026 Topper List: देखें टॉपर्स लिस्ट

आईसीएआई की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस बार शीर्ष तीन रैंक पर रहने वाले उम्मीदवारों के अंक काफी करीब हैं। पहली और तीसरी रैंक के बीच केवल तीन अंकों का अंतर है।

ऑल इंडिया रैंक उम्मीदवार का नाम शहर कुल अंक प्रतिशत AIR 1 कंसिका हिसार 361/400 90.25% AIR 1 महक गुप्ता हैदराबाद 361/400 90.25% AIR 2 स्पर्श खंडेलवाल अजमेर 359/400 89.75% AIR 2 जे. जयंथ चेन्नई 359/400 89.75% AIR 3 वैभवी सिंघल ग्वालियर 358/400 89.50%

CA Foundation Result 2026: कितने उम्मीदवार हुए पास?

आईसीएआई के परीक्षा आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर सत्र में कुल 1,04,240 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 19,736 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की। इस तरह सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 का कुल पास प्रतिशत 18.93 रहा।

विवरण उम्मीदवारों की संख्या परीक्षा में शामिल उम्मीदवार 1,04,240 सफल उम्मीदवार 19,736 कुल पास प्रतिशत 18.93%

CA Foundation में पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

सीए फाउंडेशन परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं। इसके अलावा, सभी पेपरों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत अंक हासिल करना भी जरूरी है।

CA Foundation Result 2026: ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।

स्टेप 2. CA Foundation September 2026 Result के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें।

स्टेप 5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. स्कोरकार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।