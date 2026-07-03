इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन मई 2026 रिजल्ट (CA Foundation May 2026 Result) घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा।

ICAI ने मई 2026 सत्र की CA Foundation परीक्षा का आयोजन 14 मई से 20 मई 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया था। परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब CA Intermediate कोर्स के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

CA Foundation Result May 2026 LIVE Update Direct Link

CA Foundation Result 2026 कहां चेक करें

उम्मीदवार निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं:

CA Results Portal

ICAI Official Website

ICAI Exam Portal

CA Foundation Result May 2026 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CA Foundation May 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा भरें।

स्टेप 5. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

CA Foundation May 2026 पासिंग क्राइटेरिया

ICAI के नियमों के अनुसार CA Foundation परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को:

प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे और सभी पेपरों में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत एग्रीगेट अंक हासिल करने होंगे।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

CA Foundation May 2026 के स्कोरकार्ड में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध होंगे:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

विषयवार अंक

कुल प्राप्तांक

पास/फेल स्टेटस

मेरिट रैंक (यदि लागू हो)

रिजल्ट के बाद क्या करें?

जो उम्मीदवार CA Foundation May 2026 परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब CA Intermediate Course के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं, जो उम्मीदवार इस बार सफल नहीं हो सके, वे अगले सत्र की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।