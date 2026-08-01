इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाइनल एग्जाम नवंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को फिर से ओपन कर दिया है। पहले 6 से 19 जुलाई, 2026 के बीच चले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जिस उम्मीदवार ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वह इस रीओपन विंडो के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ICAI ने रजिस्ट्रेशन रीओपन विंडो को 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच फिर खोलने का फैसला किया है।

इस वेबसाइट पर जाकर करें अप्लाई

सीए फाइनल नवंबर 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट SSP पोर्टल eservices.icai.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि पहले रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट लेट फीस के साथ 22 जुलाई 2026 निर्धारित थी।

नवंबर में कब होगी परीक्षा?

ICAI के शेड्यूल के मुताबिक, सीए फाइनल एग्जाम नवंबर 2026 के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन्हें 2 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होना होगा। यह एग्जाम 2, 4, 6, 9, 11, और 13 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर ही रिलीज होगा।

CA Final Registration 2026: How to Fill Application Form?

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक ICAI SSP पोर्टल eservices.icai.org पर जाएं।

स्टेप 2. मौजूदा क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन करें या नया अकाउंट बनाएं।

स्टेप 3. जरूरी डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें।

स्टेप 4. अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

स्टेप 5. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 6. फॉर्म भरते समय पसंदीदा एग्जामिनेशन शहर या सेंटर जरूर चुनें।

स्टेप 7. पूरा प्रोसेस पूरा करने के सबमिट फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।

एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

CA फाइनल एग्जाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट को फॉर्म भरने के दौरान इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।

CA फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी

कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)

पासपोर्ट-साइज फोटो

सिग्नेचर

एप्लीकेशन फीस के पेमेंट डिटेल्स

सर्विस सर्टिफिकेट की साइन की हुई कॉपी

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