बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश (BTEUP) ने जून 2026 की परीक्षाओं के लिए री-इवैल्यूएशन रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच के लिए आवेदन किया था, वे अब ऑनलाइन अपना संशोधित परिणाम देख सकते हैं।

रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर उपलब्ध है। विद्यार्थी अपना रिजल्ट देखने के लिए नामांकन संख्या यानी एनरोलमेंट नंबर और लॉगिन पेज पर मांगी गई अन्य जानकारी तैयार रखें।

BTEUP Result 2026: किन विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हुआ?

बीटीईयूपी ने मई-जून 2026 की परीक्षाओं के बाद री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का संशोधित परिणाम जारी किया है। यह रिजल्ट उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने पहले घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच का अनुरोध किया था।

री-इवैल्यूएशन के बाद अंकों में बदलाव हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी विद्यार्थियों को अपने ऑनलाइन रिजल्ट में मिल जाएगी। यदि अंक पहले जैसे ही हैं, तो भी विद्यार्थियों को परिणाम में दर्ज विवरण और क्वालिफाइंग स्टेटस की जांच कर लेनी चाहिए।

BTEUP Re-evaluation Result 2026: रिजल्ट कैसे चेक करें?

विद्यार्थी नीचे दिए गए आसान चरणों की मदद से अपना संशोधित परिणाम देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले BTEUP की आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के रिजल्ट सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. “View Result of Re-evaluation June – 2026” लिंक तलाशें।

स्टेप 4. संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5. मांगी गई जगह पर अपना एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें।

स्टेप 6. यदि पोर्टल पर जन्मतिथि या अन्य विवरण मांगा जाता है, तो उसे भी भरें।

स्टेप 7. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाले परिणाम को देखें।

स्टेप 8. संशोधित अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस जांचकर रिजल्ट डाउनलोड या सेव कर लें।

रिजल्ट में कौन-कौन सी जानकारी जांचें?

BTEUP री-इवैल्यूएशन रिजल्ट देखने के बाद विद्यार्थियों को निम्न विवरणों पर ध्यान देना चाहिए:

विद्यार्थी का नाम और एनरोलमेंट नंबर

परीक्षा या सेमेस्टर से संबंधित जानकारी

विषयवार संशोधित अंक, जहां उपलब्ध हों

कुल अंक और परिणाम की स्थिति

क्वालिफाइंग स्टेटस

अगर रिजल्ट में किसी तरह की गलती दिखाई देती है या संशोधित अंक से जुड़ा कोई संदेह है, तो विद्यार्थी अपने संबंधित संस्थान के परीक्षा विभाग या बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।

री-इवैल्यूएशन के बाद अंक नहीं बदले तो क्या करें?

री-इवैल्यूएशन कराने के बाद हर विद्यार्थी के अंकों में बदलाव होना जरूरी नहीं है। यदि दोबारा मूल्यांकन के बाद भी अंक पहले जैसे ही हैं, तो इसका अर्थ है कि संशोधित परिणाम में अंक बदले नहीं गए हैं।

BTEUP Re-evaluation Result 2026 Direct Link