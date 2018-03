BTET 2017: बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के रिवाइज्ड रिजल्ट जारी, यहां देखें

बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (BTET) 2017 परीक्षा के रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। सभी अभ्यर्थी अपने नतीजे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बता दें, BTET परीक्षा 23 जुलाई 2017 को आयोजित हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, परीक्षा में लगभग 2.43 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। पेपर 1 एक से पांचवीं कक्षा के शिक्षक उम्मीदवारों के लिए और पेपर 2 छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षक उम्मीदवारों के लिए आयोजित हुई थी। BTET के नतीजे सितंबर 2017 में घोषित किए गए थे। हालांकि, पेपर I और पेपर II पर कुछ छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। चलिए, जानते हैं रिजल्ट चेक करने का तरीका। सबसे पहले विजिट करें वेबसाइट bsebonline.net पर। होम पेज पर ही आपको ‘CLICK HERE TO VIEW REVISED RESULT OF BETET-2017’ का लिंक दिखेगा।

लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नई विंडो खुलेगी। यहां आपको मांगी गई डिटेल्स जैसे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। डिटेल्स भरने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट दिख जाएगा। डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट निकाल कलें। बता दें कि कट ऑफ जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 60 फीसद था, जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए यह 55 फीसद और एससी- एसटी श्रेणी के लिए कट ऑफ 50 फीसद तय किया गया था। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 21 सितंबर, 2017 को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) 2017 के नतीजों की घोषणा की थी। नतीजे घोषित होने के बाद यह सामने आया था कि परीक्षा में 83 फीसद अभ्यर्थी फेल हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार BTET का आयोजन लगभग 5 साल बाद हुआ था। इससे पहले यह परीक्षा 2011 में हुई थी।

