BSF Constable Result 2020: बीएसएफ ने जारी किया कांन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती 2020 परीक्षा के लिए रिजल्ट जारी कर दिए हैं। परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर, 2020 और 8 नवंबर, 2020 तक अलग अलग भर्ती केंद्रों पर Ftr HQ BSF, जम्मू और Ftr HQ BSF कश्मीर के तहत किया गया था। सलेक्ट किए गए और डिस्क्वालिफाई घोषित किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट bsf.nic.in, bsf.gov.in और jmu.bsf.gov.in पर उपलब्ध है। कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास की है, उन्हें अब मेडिकल टेस्ट के लिए आवेदन करना होगा।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक विशेष भर्ती रैली के माध्यम से बीएसएफ और सीआईएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) पुरुष, महिला के पद के लिए भर्ती परीक्षा 8 नवंबर, 2020 को आयोजित की गई थी। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट 1 दिसंबर, 2020 से 14 दिसंबर, 2020 तक आयोजित किया जाना है। जिन अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की है उन्हें निर्देश और अपेक्षित के माध्यम से जाने की सलाह दी जाती है।

ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर ‘What’s New’सेक्शन में आर रहे “Latest” के लिंक पर क्लिक करें। अब आपको वहां आ रहे “Result of written examination for the post of CT in BSF and CISF for Jammu and Kashmir and Ladakh and calling of shortlisted candidates for appearing medical examination” पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। यह एक पीडीएफ फाइल होगी। इसमें कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं। इसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि उम्मीदवारों को बीएसएफ द्वारा निर्धारित बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करना चाहिए। इसके अलावा परिणाम में अयोग्य, विमुक्त या अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट भी है। 35 प्रतिशत की न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करना जरूरी है। उन उम्मीदवारों की लिस्ट, जिन्होंने लिखित योग्यता प्राप्त की है, लेकिन मेरिट सूची में शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए हैं, साथ ही उन उम्मीदवारों की लिस्ट जो लिखित में योग्य हैं और उन्हें मेडिकल परीक्षा टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा।

