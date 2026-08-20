BSF HCM Admit Card 2026: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टीरियल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया है और परीक्षा के लिए पात्र हैं, वे अब अपना हॉल टिकट cdn.digialm.com से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार बीएसएफ रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड जैसी लॉगिन डिटेल का इस्तेमाल करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

BSF HCM Exam 2026 कब होगा?

बीएसएफ एचसीएम भर्ती2026 की लिखित/कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी उनके एडमिट कार्ड पर दी जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में एग्जाम शेड्यूल की तारीखें 1 से 3 सितंबर 2026 के बीच बताई गई हैं। ऐसे में उम्मीदवार के लिए उसके व्यक्तिगत एडमिट कार्ड पर दर्ज परीक्षा तारीख ही अंतिम मानी जानी चाहिए।

BSF HCM Admit Card में क्या-क्या जानकारी होगी?

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार इसमें निम्न जानकारी देख सकते हैं:

उम्मीदवार का नाम

BSF रोल नंबर

परीक्षा की तारीख

परीक्षा का समय

परीक्षा केंद्र का पता

रिपोर्टिंग टाइम

उम्मीदवार की फोटो और अन्य विवरण

परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह है कि एडमिट कार्ड पर अपना नाम, रोल नंबर, फोटो और परीक्षा केंद्र की जानकारी जरूर जांच लें।

BSF HCM Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले BSF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: Admit Card से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब BSF HCM Admit Card 2026 के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे।

स्टेप 4: अपना BSF Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 5: मांगी गई जन्मतिथि/पासवर्ड संबंधी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6: सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7: हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी

उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों के अनुसार वैध फोटो पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज भी साथ रखें।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

अगर वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी आती है तो उम्मीदवार कुछ समय बाद दोबारा प्रयास कर सकते हैं। किसी अनधिकृत वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बजाय BSF के आधिकारिक पोर्टल या ऊपर दिए गए Direct Link का ही इस्तेमाल करें।

BSF HCM Admit Card 2026 Direct Link