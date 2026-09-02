BSF Exam Cancelled 2026: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुधवार, 2 सितंबर को सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्ती परीक्षा के दौरान अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। चकेरी के श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में अभ्यर्थियों ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर शिकायतें कीं। कई उम्मीदवारों ने कंप्यूटर सिस्टम बार-बार बंद होने और परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाए। इसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने केंद्र के बाहर विरोध शुरू कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में इस केंद्र की तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई।

BSF Exam 2026: आखिर कानपुर सेंटर पर क्या हुआ?

जानकारी के अनुसार, कानपुर के श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक सेंटर पर BSF की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही थी। परीक्षा तीन पालियों में होनी थी, लेकिन पहली पाली के दौरान ही अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा व्यवस्था को लेकर आपत्तियां सामने आने लगीं।

उम्मीदवारों का आरोप था कि परीक्षा के दौरान उनके कंप्यूटर सिस्टम कई बार बंद हुए। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया कि परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र से जुड़ी गड़बड़ी हुई और कुछ उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से परीक्षा देने का मौका मिल रहा था। इन आरोपों के बाद केंद्र पर विरोध और नारेबाजी शुरू हो गई।

हालांकि, पेपर लीक होने की बात अभी आरोप के स्तर पर है। पुलिस और संबंधित एजेंसी की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसलिए फिलहाल इसे पेपर लीक की पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

सिस्टम बंद होने की वजह क्या बताई गई?

मामले पर कानपुर पुलिस के एडीसीपी शिवा सिंह के अनुसार, परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल होने के कारण कंप्यूटर सिस्टम डाउन हुए थे। उन्होंने बताया कि परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी। मामले की जांच जारी है।

यानी अभ्यर्थियों की ओर से लगाए गए अनियमितता और पेपर लीक के आरोपों के बीच प्रशासन की शुरुआती जानकारी में तकनीकी समस्या की बात सामने आई है।

पुलिस के पहुंचने के बाद भी जारी रहा विरोध

परीक्षा केंद्र पर हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उम्मीदवार लिखित तौर पर परीक्षा रद्द होने और अगली परीक्षा की तारीख की जानकारी देने की मांग कर रहे थे।

स्थिति को देखते हुए परीक्षा केंद्र पर तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने का नोटिस लगाया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा कराए जाने की जानकारी दी गई।

18 सितंबर को दोबारा होगी BSF परीक्षा

कानपुर के इस परीक्षा केंद्र से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षा की नई तारीख सामने आ गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 18 सितंबर 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस अधिकारी ने भी नई तारीख की पुष्टि की है और बताया कि इससे संबंधित सूचना BSF की ओर से ई-मेल के माध्यम से भेजी गई है।

अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे परीक्षा से जुड़ी नई सूचना, एडमिट कार्ड और केंद्र संबंधी निर्देशों के लिए BSF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें।

क्या सभी अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देनी होगी?

कानपुर के संबंधित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द होने के कारण वहां निर्धारित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को री-एग्जाम में शामिल होना होगा। उपलब्ध रिपोर्टों में 18 सितंबर को पुनः परीक्षा आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई है।

हालांकि, अभ्यर्थियों को नई परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त आवेदन की जरूरत है या नहीं, इसका अंतिम निर्देश BSF की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में स्पष्ट होगा। इसलिए उम्मीदवारों को किसी सोशल मीडिया पोस्ट के बजाय BSF की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पेपर लीक के आरोपों की होगी जांच

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप प्रश्नपत्र लीक से जुड़ा है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक और कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिलने जैसे आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर, पुलिस की ओर से सामने आई शुरुआती जानकारी में सिस्टम डाउन होने को इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर से जोड़ा गया है।

ऐसे में जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि परीक्षा केंद्र पर केवल तकनीकी समस्या थी या इसके अलावा कोई अन्य अनियमितता भी हुई। फिलहाल पेपर लीक के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

18 सितंबर की दोबारा होने वाली परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

BSF की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा संबंधी अपडेट चेक करते रहें।

नई परीक्षा के लिए जारी होने वाले एडमिट कार्ड की जानकारी देखें।

परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग टाइम में किसी बदलाव को नजरअंदाज न करें।

पेपर लीक या परीक्षा से जुड़ी अपुष्ट खबरों को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा में हुई गड़बड़ी से संबंधित ठोस जानकारी या प्रमाण है, तो उसे संबंधित जांच एजेंसी को उपलब्ध कराना चाहिए।

परीक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

कानपुर की घटना ने ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में तकनीकी व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सर्वर, बिजली, नेटवर्क, बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सॉफ्टवेयर जैसे कई स्तरों पर व्यवस्था सुचारू रहना जरूरी होता है।

एक तकनीकी खराबी का सीधा असर उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर पड़ सकता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर बैकअप सिस्टम और मजबूत तकनीकी निगरानी की जरूरत और बढ़ जाती है।

BSF Exam 2026: आगे क्या होगा?

अब सभी की नजर 18 सितंबर को होने वाली पुनः परीक्षा पर है। कानपुर के संबंधित केंद्र के अभ्यर्थियों को नई परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। वहीं पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितता से जुड़े आरोपों की जांच से यह भी स्पष्ट हो सकता है कि परीक्षा के दौरान वास्तव में क्या हुआ था।

अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानपुर केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई है और प्रभावित उम्मीदवारों के लिए 18 सितंबर को दोबारा परीक्षा कराने की जानकारी सामने आई है।

BSF Exam 2026: FAQs

कानपुर में BSF परीक्षा क्यों रद्द हुई?

कानपुर के श्याम नगर स्थित परीक्षा केंद्र पर तकनीकी समस्या और परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध किया। इसके बाद तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई।

कानपुर BSF परीक्षा की नई तारीख क्या है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार कानपुर के प्रभावित परीक्षा केंद्र की BSF परीक्षा 18 सितंबर 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी।

क्या BSF परीक्षा में पेपर लीक हुआ था?

कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक पुलिस जानकारी में तकनीकी/इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर की बात सामने आई है। पेपर लीक के आरोप की जांच जारी है।

कानपुर BSF परीक्षा किस सेंटर पर हुई थी?

परीक्षा कानपुर के चकेरी क्षेत्र के श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक सेंटर पर आयोजित की जा रही थी।ॉ

उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?

उम्मीदवारों को BSF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट और अपने रजिस्टर्ड ई-मेल पर आने वाली सूचना देखते रहना चाहिए। नई परीक्षा के एडमिट कार्ड और अन्य निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।