Rajasthan Board 10th Result Date 2026 LIVE:: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE), अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब लाखों छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक राजस्थान बोर्ड जल्द ही रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है।

राजस्थान बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने संकेत दिए हैं कि RBSE 10th Result 2026 को 20 मार्च 2026 के आसपास जारी किया जा सकता है। इसके बाद RBSE 12th Result 2026 भी मार्च के अंतिम सप्ताह तक घोषित किए जाने की संभावना है।

हालांकि अभी तक बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, छात्र इसे बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकेंगे।

कहां चेक करें Rajasthan Board 10th Result 2026

राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।

rajeduboard.rajasthan.gov.in

rajresults.nic.in

रिजल्ट जारी होते ही इन वेबसाइटों पर डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से छात्र रोल नंबर दर्ज कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इस बार इतिहास बना सकता है राजस्थान बोर्ड

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो राजस्थान बोर्ड आमतौर पर परीक्षाएं खत्म होने के लगभग दो महीने बाद परिणाम घोषित करता है। लेकिन इस बार बोर्ड मार्च में ही रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है।

अगर ऐसा होता है तो राजस्थान बोर्ड देश में सबसे पहले बोर्ड परिणाम जारी करने वाला राज्य बन सकता है। अब तक बिहार बोर्ड को सबसे पहले रिजल्ट घोषित करने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इस साल आरबीएसई उसकी टाइमलाइन को भी पीछे छोड़ सकता है।

RBSE 10th Result 2026 ऐसे करें चेक

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Main Examination Results 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब RBSE Secondary Result 2026 या RBSE Senior Secondary Result 2026 विकल्प चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।

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