BSEH 10th-12th admit card released: हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

27 फरवरी से हरियाणा बोर्ड 12वीं और 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें कुल 5,59,738 छात्र शामिल होंगे।

हरियाणा में 27 फरवरी से होंगी बोर्ड परीक्षाएं (प्रतीकात्मक तस्वीर- इंडियन एक्सप्रेस)

Haryana Board 10th 12th Admit Card: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हरियाणा (बीएसईएच) ने सोमवार को 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 27 फरवरी से हरियाणा बोर्ड 12वीं और 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें करीब 6 लाख छात्र शामिल होने वाले हैं। Haryana Board Exams 2023, BSEH: नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड- स्टेप 1: हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट- bseh.org.in पर विजिट करें।

स्टेप 2: स्क्रीन पर एडमिट कार्ड का लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपने क्रेडेंशियल्स जैसे, यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4: अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड के बिना नहीं होगी एग्जाम हॉल में प्रवेश की अनुमति छात्रों को अपने एडमिट कार्ड का कलरफुल प्रिंट आउट ए 4 शीट पर निकालना होगा। छात्रों को उनके एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपने हॉल टिकटों की अच्छी तरह से जांच करें और किसी भी गलती के मामले में तुरंत बोर्ड कार्यालय को सूचित करें।

तकरीबन 6 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा में होंगे शामिल 10वीं और 12वीं के 5,59,738 छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। राज्य में 27 फरवरी से 25 मार्च तक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर हॉल टिकट जारी किए गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट- bseh.org.in है, जहां से छात्र अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यभर में 1475 केंद्रों पर होंगी परीक्षाएं बीएसईएच ने परीक्षा के लिए राज्य भर में 1475 केंद्र बनाए हैं। बोर्ड परीक्षा में 5,59,738 छात्र शामिल होंगे, जिनमें से 2,96,329 उम्मीदवार माध्यमिक कक्षा (कक्षा 10) और 2,63,409 उम्मीदवार सीनियर सेकेंडरी क्लास (कक्षा 12) के हैं।

