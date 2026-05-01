BSEB 10th 12th Compartmental and Special Exam Date 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने साल 2026 की इंटरमीडिएट और माध्यमिक (मैट्रिक) विशेष तथा कंपार्टमेंटल परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए परीक्षा का पूरा कार्यक्रम और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

BSEB परीक्षा 2026: मुख्य तिथियां

बिहार बोर्ड द्वारा जारी ‘अपील’ के अनुसार, विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षाएं मई महीने में आयोजित की जाएंगी। विस्तृत कार्यक्रम नीचे दिया गया है:

इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा

शुरुआत की तिथि: 02 मई, 2026

समाप्ति की तिथि: 11 मई, 2026

माध्यमिक (कक्षा 10वीं) विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा

शुरुआत की तिथि: 02 मई, 2026

समाप्ति की तिथि: 06 मई, 2026

नकल मुक्त परीक्षा के लिए सरकार का संकल्प

बिहार के उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, शिक्षा विभाग, विजय कुमार चौधरी ने छात्रों और अभिभावकों के नाम एक विशेष अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की प्रतिभा और क्षमता को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं को कदाचारमुक्त (Cheating-free) संपन्न कराना सरकार और समाज की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे ताकि एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

विशेष परीक्षा का महत्व

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इंटरमीडिएट और माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही छात्र विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के पात्र होते हैं। यह विशेष परीक्षा उन छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके थे।

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

छात्र आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र जारी होने के बाद डाउनलोड कर सकेंगे। नोटिस में बिहार के सभी परीक्षार्थियों और राज्यवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे परीक्षा के सफल संचालन में सहयोग करें ताकि बिहार को पुनः ‘ज्ञान की भूमि’ के रूप में स्थापित किया जा सके।