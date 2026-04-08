बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने कक्षा 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा और स्पेशल एग्जाम के लिए चल रहे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। इन दोनों परीक्षाओं के लिए पात्र उम्मीदवार अब कक्षा 10वीं की स्पेशल और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 10 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं जो कि पहले 7 अप्रैल थी। एलिजिबल कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

अप्लाई करने के लिए लगने वाला शुल्क

बता दें कि बिहार बोर्ड क्लास 10वीं की स्पेशल और कम्पार्टमेंट परीक्षा 2026 के फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ शुल्क अदा करना होगा। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 950 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 835 रुपये है। इस शुल्क पर एक्स्ट्रा चार्ज अलग से लगेगा।

इन सब्जेक्ट के लिए लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

बता दें कि होम साइंस, म्यूजिक, डांस और फाइन आर्ट्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चुनने वाले स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम फीस के तौर पर 30 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं स्टूडेंट्स को बेहतर करने या सिंगल-सब्जेक्ट (इंग्लिश) एग्जाम में बैठने के लिए परमिशन फीस के तौर पर 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे।

Bihar Board 10th Result 2026

1 अप्रैल से खुली थी रजिस्ट्रेशन विंडो

बिहार बोर्ड ने 10वीं कंपार्टमेंट और स्पेशल परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 1 अप्रैल से खोली थी। उस वक्त बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 अप्रैल निर्धारित की थी, लेकिन बोर्ड ने अब इसे बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद डेडलाइन और आगे नहीं बढ़ेगी। उम्मीदवारों को इसी डेडलाइन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

स्कूल प्रिंसिपल के जरिए भी कर सकते हैं अप्लाई

बोर्ड ने कहा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक स्पेशल एग्जाम 2026 और मैट्रिक कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 अलग-अलग होंगे। एकेडमिक ईयर 2023–24, 2024–25, और 2025–26 के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने स्कूल प्रिंसिपल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि जो स्टूडेंट्स पहले ही फेल हो चुके हैं या कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं उनसे कुछ फीस, जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल फीस नहीं ली जाएगी।