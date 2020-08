BSEB Bihar OFSS 2nd Merit List 2020: Bihar School Education Board (BSEB) बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड (BSEB) ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली (OFSS) 2020 की दूसरी कट-ऑफ सूची जारी की। जिन छात्रों ने बीएसईबी इंटरमीडिएट प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे ऑनलाइन ofssbihar.in पर कट-ऑफ सूची की जांच कर सकते हैं। बोर्ड ने 7 अगस्त, 2020 को पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी की। बीएसईबी OFSS 2nd कट-ऑफ लिस्ट 2020 उम्मीदवारों के लिए नामांकन 25 से 29 अगस्त, 2020 तक किया जाएगा। बिहार बोर्ड 29 अगस्त के बाद तीसरी मेरिट सूची जारी करेगा।

छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली (OFSS) छात्रों को राज्य के सभी 38 जिलों में बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB) से संबद्ध और मान्यता प्राप्त विभिन्न कॉलेजों / स्कूलों में कला / विज्ञान / वाणिज्य / कृषि के इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में सक्षम बनाता है।

How to check BSEB OFSS second cut-off list 2020

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर “Details of Second Selection Cutoff Percentage Marks – Stream wise 2020” का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।

इसके बाद आपको वो जिला सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करते SHOW पर क्लिक करना है।

क्लिक करने के बाद BSEB OFSS second cut-off list 2020 आपके सामने स्क्रीन पर होगी।

