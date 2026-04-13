बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 13 अप्रैल 2026, सोमवार को कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट और स्पेशल परीक्षा 2 मई से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा तो 6 मई को समाप्त हो जाएंगी, लेकिन 12वीं की परीक्षा 11 मई तक चलेंगी। इन एग्जाम में वहीं स्टूडेंट शामिल होंगे जो रेगुलर परीक्षा पास नहीं कर पाए और अपने रिजल्ट में सुधार चाहते हैं।

हर दिन दो शिफ्ट में होगा पेपर

बता दें कि बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 29 मार्च को जारी किया गया था। उस वक्त जो स्टूडेंट 1-2 सब्जेक्ट में फेल हुए थे और जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं थे वह इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट में पेपर सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में पेपर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक आयोजित होंगे।

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बिहार बोर्ड 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का शेड्यूल

तारीख फर्स्ट शिफ्ट (09:30 AM – 12:45 PM) सेकंड शिफ्ट (02:00 PM – 05:15 PM) 2 मई 2026 हिंदी (सभी स्ट्रीम) जीवविज्ञान (साइंस), इतिहास (आर्ट्स), अंग्रेजी (कॉमर्स) 4 मई 2026 फिजिक्स (साइंस), उद्यमिता ( कॉमर्स), मनोविज्ञान (आर्ट्स) कृषि (साइंस), संगीत (आर्ट्स), हिंदी (कॉमर्स) 5 मई 2026 अंग्रेजी (सभी स्ट्रीम) गणित (साइंस/आर्ट्स), व्यवसाय अध्ययन (कॉमर्स) 6 मई 2026 रसायन विज्ञान (साइंस), अर्थशास्त्र (कॉमर्स/आर्ट्स) भूगोल (साइंस), लेखा (कॉमर्स), फाउंडेशन कोर्स (कॉमर्स) 7 मई 2026 समाजशास्त्र (आर्ट्स), वैकल्पिक पेपर 1 (कॉमर्स) वैकल्पिक पेपर 2 (आर्ट्स) 8 मई 2026 गृह विज्ञान (साइंस) दर्शनशास्त्र (आर्ट्स) 9 मई 2026 भाषा विषय (सभी स्ट्रीम) कंप्यूटर साइंस / वैकल्पिक विषय (सभी स्ट्रीम) 11 मई 2026 वैकल्पिक भाषाएं (सभी स्ट्रीम) व्यावसायिक विषय (सभी स्ट्रीम)

बिहार बोर्ड 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का शेड्यूल

तारीख फर्स्ट शिफ्ट (09:30 AM – 12:45 PM) सेकंड शिफ्ट (02:00 PM – 05:15 PM) 2 मई 2026 मातृभाषा (हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली) द्वितीय भाषा (बंगाली, हिंदी, उर्दू, संस्कृत) 4 मई 2026 विज्ञान सामाजिक विज्ञान 5 मई 2026 गणित / गृह विज्ञान (योग्य उम्मीदवारों के लिए) अंग्रेजी (सामान्य) 6 मई 2026 वैकल्पिक विषय (उच्च गणित, वाणिज्य, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि) व्यावसायिक वैकल्पिक विषय (सिक्योरिटी, ब्यूटीशियन, पर्यटन, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी आदि)

पेपर को लेकर छात्रों के लिए जरूरी निर्देश

हर शिफ्ट में एग्जाम शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स को पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा।

जिन स्टूडेंट्स की आंखें कमजोर हैं और जिन्हें पढ़ने में दिक्कत है (स्पास्टिक) उन्हें स्क्राइब इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। उन्हें एग्जाम के दौरान हर घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे।

एग्जाम सेंटर में एंट्री हर शिफ्ट शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगी।

पहली शिफ्ट के लिए एंट्री सुबह 9 बजे और दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाएगी।

किसी भी हालत में देर से एंट्री की इजाज़त नहीं होगी।