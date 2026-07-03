बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए कक्षा 11 (इंटरमीडिएट) स्पॉट एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 9 जुलाई 2026 तक स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन विद्यार्थियों को एक और अवसर मिलेगा जो अब तक इंटरमीडिएट (+2) संस्थानों में प्रवेश नहीं ले सके हैं।

छात्र बिहार बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल exam.biharboardonline.org के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे पहले बोर्ड ने ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स (OFSS) के तहत स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया 25 जून से 1 जुलाई 2026 तक निर्धारित की थी।

खाली सीटों पर मिलेगा दाखिला

बिहार बोर्ड ने कहा है कि इच्छुक छात्र अपने पसंदीदा इंटरमीडिएट संस्थान के प्राचार्य या संबंधित विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें संबंधित संकाय (स्ट्रीम) और विषयों में उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

CBSE, CISCE समेत अन्य बोर्डों के छात्र भी पात्र

बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, CBSE, CISCE और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले छात्र भी स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, उन्हें भी संबंधित संस्थानों में उपलब्ध सीटों के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा।

इन छात्रों को फिर करना होगा आवेदन

बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार, जिन छात्रों का चयन पहले जारी OFSS मेरिट सूची में हुआ था और जिन्होंने स्लाइड-अप सुविधा का विकल्प चुना था, लेकिन अपग्रेडेड संस्थान में प्रवेश नहीं ले सके, उन्हें स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया के तहत दोबारा आवेदन करना होगा।

बोर्ड ने बताया कि ऐसे छात्रों के पूर्व आवेदन अब निरस्त माने जाएंगे। यदि वे दोबारा स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो वे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2028 में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।

इंटरमीडिएट संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बिहार बोर्ड ने सभी इंटरमीडिएट संस्थानों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं।

परिसर में कम से कम तीन प्रमुख स्थानों पर रिक्त सीटों की जानकारी प्रदर्शित करें।

संबंधित स्ट्रीम और विषयों में उपलब्ध सीटों के अनुसार प्रवेश दें।

OFSS पोर्टल पर प्रवेश लेने वाले छात्रों का विवरण नियमित रूप से अपडेट करें।

सभी प्रवेशों की अंतिम सूची 10 जुलाई 2026 तक तैयार करें।

इन संस्थानों को मिली राहत

बोर्ड ने यह भी कहा है कि जिन संस्थानों को तकनीकी कारणों से पहले प्रवेश संबंधी जानकारी अपडेट करने में कठिनाई हुई थी, उन्हें स्पॉट एडमिशन अवधि के दौरान ऑनलाइन अपडेट पूरा करने की अनुमति दी गई है।

कैसे करें BSEB 11वीं स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन?

स्टेप 1. बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. OFSS स्पॉट एडमिशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवश्यक विवरण भरें और पसंदीदा संस्थान का चयन करें।

स्टेप 4. उपलब्ध सीटों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 5. आवेदन की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे स्पॉट एडमिशन से जुड़ी किसी भी जानकारी या अपडेट के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।