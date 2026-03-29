BSEB Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आज (29 मार्च 2026) दोपहर 1:15 बजे कक्षा 10वीं (मैट्रिक) रिजल्ट 2026 घोषित करने वाला है। बिहार बोर्ड ने आज ही रिजल्ट की तारीख का ऐलान किया है। यह घोषणा BSEB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @officialbseb से दी गई है। बोर्ड की ओर से की गई इस घोषणा के बाद बिहार में करीब 16 लाख बच्चों का इंतजार खत्म हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट result.biharboardonline.org और matricbiharboard.com पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

रिजल्ट जारी होने के बाद परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा Jansatta.com/education और हमारे सहयोगी Education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किया जा सकेगा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1:15 बजे पटना स्थित बोर्ड मुख्यालय पर की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजे जारी होने के बाद रिजल्ट को वेबसाइट्स पर पब्लिश कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल कोड और रोल नंबर तैयार रखें।

ऐसे करें ऑनलाइन चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट matricbiharboard.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “BSEB Matric Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

Live Updates