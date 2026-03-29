Go to Live Updates

BSEB Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आज (29 मार्च 2026) दोपहर 1:15 बजे कक्षा 10वीं (मैट्रिक) रिजल्ट 2026 घोषित करने वाला है। बिहार बोर्ड ने आज ही रिजल्ट की तारीख का ऐलान किया है। यह घोषणा BSEB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @officialbseb से दी गई है। बोर्ड की ओर से की गई इस घोषणा के बाद बिहार में करीब 16 लाख बच्चों का इंतजार खत्म हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट result.biharboardonline.org और matricbiharboard.com पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

रिजल्ट जारी होने के बाद परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा Jansatta.com/education और हमारे सहयोगी Education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किया जा सकेगा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1:15 बजे पटना स्थित बोर्ड मुख्यालय पर की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजे जारी होने के बाद रिजल्ट को वेबसाइट्स पर पब्लिश कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल कोड और रोल नंबर तैयार रखें।

ऐसे करें ऑनलाइन चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट matricbiharboard.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “BSEB Matric Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

Live Updates
12:10 (IST) 29 Mar 2026

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल भी आज होगा जारी

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम में जो छात्र एक या दो विषयों में असफल हो जाएंगे उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा, जिससे वे अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें और एक शैक्षणिक वर्ष खराब होने से बचा सकें। कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल भी आज जारी कर दिया जाएगा।

12:01 (IST) 29 Mar 2026

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज ही जारी होगा 10वीं का रिजल्ट

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर समेत कई अधिकारी शामिल होंगे।

11:53 (IST) 29 Mar 2026

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने चाहिए नंबर?

बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे।

11:51 (IST) 29 Mar 2026

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: 1:30 बजे तक शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 24 मार्च को जब 12वीं का रिजल्ट जारी किया था तो उस वक्त भी बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों की घोषणा की थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हुई थी। आज भी माना जा रहा है कि बोर्ड की पीसी शुरू होने में देरी हो सकती है।

11:46 (IST) 29 Mar 2026

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट?

साल 2025 में भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 29 मार्च को ही जारी हुआ था। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषित किए थे। एग्जाम 17 फरवरी से 25 फरवरी, 2025 तक हुए थे। 2025 में पास परसेंटेज 82.11% दर्ज किया गया था।

11:45 (IST) 29 Mar 2026

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: कहां-कहां चेक किया जा सकता है रिजल्ट?

— matricbiharboard.com

— education.indianexpress.com

— results.biharboardonline.com

— secondary.biharboardonline.com

11:41 (IST) 29 Mar 2026

BSEB Bihar Board 10th result 2026 LIVE: पिछले साल भी 29 मार्च को आया था रिजल्ट

बिहार बोर्ड ने पिछले साल भी कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम 29 मार्च को जारी किया था। टॉप 10 रैंक में कुल 123 कैंडिडेट शामिल हुए, जिनमें 63 लड़के और 60 लड़कियां थीं।

11:40 (IST) 29 Mar 2026

BSEB 10th result 2026 LIVE: करीब 16 लाख बच्चों का इंतजार होगा खत्म

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही 16 लाख बच्चों का इंतजार खत्म हो जाएगा।

11:38 (IST) 29 Mar 2026

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE Update: इन दो वेबसाइट्स पर जारी होगा परिणाम

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट result.biharboardonline.org और matricbiharboard.com पर जारी किया जाएगा।

11:38 (IST) 29 Mar 2026

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE Update: कितने बजे जारी होगा रिजल्ट?

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 1:15 बजे घोषित किया जाएगा।

11:32 (IST) 29 Mar 2026

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: आज दोपहर 1:15 बजे जारी होगा मैट्रिक परीक्षा परिणाम

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बीएसईबी मैट्रिक का परीक्षा परिणाम 29 मार्च 2026 यानी आज ही घोषित किया जाएगा।