BSEB Bihar Board 10th Answer Key 2022: बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा की आंसर-की जारी, इस तारीख तक दर्ज कराएं आपत्ति

Bihar Board 10th Answer Key 2022: बिहार बोर्ड से 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। छात्र इस पर आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

BSEB Bihar Board 10th Answer Key 2022: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर इसे चेक कर सकते हैं।

जारी प्रोविजनल आंसर-की पर छात्र 11 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बोर्ड 50 फीसदी पेपर ऑब्जेक्टिव थे, जिस कारण प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई है।बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2022 का आयोजन 17 फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2022 तक ऑफलाइन मोड में किया गया था।

10वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार 16 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। इससे पहले बिहार बोर्ड ने 12वीं परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट इस माह के अंत तक घोषित होने की संभावना है।

BSEB Bihar Board 10th Answer Key 2022: ऐसे चेक कर आंसर-की और दर्ज कराएं आपत्ति

1.सबसे पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए click on the link that reads, ‘Register Objection Regarding Answer Key matric Exam 2022’ के लिंक पर क्लिक करें.

3.एक नया लॉगिन पेज खुलेगा

4.अपना रोल नंबर आदि दर्ज करें और लॉगिन करें

5.आंसर- की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

6.वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों के माध्यम से उत्तर कुंजी की जांच करें और आपत्ति दर्ज कराएं.