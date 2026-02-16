BSEB 10th Exam 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की कक्षा 10 (मैट्रिक) बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 25 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बार राज्यभर में 15,12,687 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी और राज्य में कुल 1,699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने सभी जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और शिक्षा पदाधिकारियों को परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सख्ती से लागू रहेगी।

परीक्षा में शामिल छात्रों का विवरण

विवरण संख्या कुल परीक्षार्थी 15,12,687 छात्राएं 7,85,722 छात्र 7,26,961 पहली शिफ्ट 7,58,633 (3,93,890 छात्राएं, 3,64,743 छात्र) दूसरी शिफ्ट 7,54,054 (3,91,836 छात्राएं, 3,62,218 छात्र)

पटना जिला अपडेट

विवरण संख्या कुल केंद्र 70 कुल परीक्षार्थी 71,022 पहली शिफ्ट 35,897 दूसरी शिफ्ट 35,125

जीरो टॉलरेंस नीति: कदाचार पर सख्त कार्रवाई

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नकल या परीक्षा में व्यवधान डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और जबरन या अवैध प्रवेश करने पर दो साल के लिए निष्कासन के साथ ही IR दर्ज की जाएगी। साथ ही इस प्रकार का मामला सामने आने पर संबंधित केंद्र अधीक्षक पर भी कार्रवाई संभव है।

दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए सुविधा

बीएसईबी की तरफ से दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक की व्यवस्था की जाएगी और प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

परीक्षा दिवस के महत्वपूर्ण निर्देश

छात्रों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा क्योंकि मुख्य गेट परीक्षा से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा।

केवल अधिकृत सामग्री: एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले जा सकते हैं लेकिन मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित है।

जूते-चप्पल का नियम

पिछले वर्ष की तरह जूते-मोजे पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सामान्य जूते की अनुमति है, बशर्ते मोटा सोल न हो।

एडमिट कार्ड भूल जाने पर क्या करें?

यदि छात्र एडमिट कार्ड घर पर भूल जाते हैं या खो जाता है, तो उन्हें प्रावधिक (Provisional) अनुमति दी जाएगी और उपस्थिति पत्रक में स्कैन फोटो और रोल शीट से सत्यापन किया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था

बीएसईबी ने बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के सभी केंद्रों पर CCTV और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है।

परीक्षा से पहले माइक से अनाउंसमेंट की जाएगी।

16 फरवरी सुबह 6 बजे से 25 फरवरी शाम 6 बजे तक कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया है और कंट्रोल रूम नंबर: 0612-2232257, 0612-2232227 है।

बिहार बोर्ड रिजल्ट 2026 कब आएगा?

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो BSEB मैट्रिक रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल की शुरुआत में जारी किया जा सकता है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकेंगे।

BSEB Board Exam 2026 FAQ

Q1. BSEB 10वीं परीक्षा 2026 कब से शुरू हो रही है?

A. 17 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक।

Q2. परीक्षा कितनी पालियों में होगी?

A. दो पालियों में – सुबह और दोपहर।

Q3. क्या मोबाइल फोन ले जा सकते हैं?

A. नहीं, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित है।

Q4. एडमिट कार्ड भूल जाएं तो क्या होगा?

A. प्रावधिक अनुमति मिलेगी, पहचान सत्यापन के बाद परीक्षा में बैठ सकते हैं।

Q5. नकल करते पकड़े जाने पर क्या सजा है?

A. दो साल तक परीक्षा से निष्कासन और कानूनी कार्रवाई।

Q6. दिव्यांग छात्रों को क्या सुविधा मिलेगी?

A. लेखक की सुविधा और प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त समय।