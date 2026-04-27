AP SSC 10th Results 2026 Date and Time, http://www.bieap.gov.in, LIVE Updates: आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSEAP) जल्द ही एपी एसएससी रिजल्ट 2026 (AP SSC Result 2026) जारी करने वाला है और हालांकि, अभी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की तारीख घोषित नहीं की गई है लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल के अंतिम सप्ता हमें परिणाम जारी किए जा सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट results.bse.ap.gov.in और bseap.in वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

AP SSC Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. BSEAP की आधिकारिक वेबसाइट bse.ap.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “AP SSC Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना हॉल टिकट नंबर, रोल नंबर, जन्मतिथि और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।

स्टेप 5. इसके बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. रिजल्ट को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर रखें।

रिजल्ट में क्या-क्या होगा

ऑनलाइन जारी होने वाले रिजल्ट में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, स्कूल का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड, ग्रेड प्वाइंट और पास/फेल की स्थिति दर्ज होगी।

मार्क्स मेमो और प्रोविजनल सर्टिफिकेट

रिजल्ट देखने के बाद छात्र डिजिटल मार्क्स मेमो डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऑनलाइन मार्क्स मेमो अस्थायी (प्रोविजनल) दस्तावेज के रूप में काम करेगा, जब तक स्कूलों के माध्यम से मूल प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाते।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी

छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना जरूरी है। जो छात्र किसी विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

री-वेरिफिकेशन और री-काउंटिंग

यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह रिजल्ट जारी होने के बाद BSEAP की वेबसाइट पर जाकर री-वेरिफिकेशन या री-काउंटिंग के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

इन वेबसाइट्स पर भी मिलेगा रिजल्ट

मुख्य वेबसाइट के अलावा results.bse.ap.gov.in, bseap.in और DigiLocker पर भी रिजल्ट उपलब्ध होने की संभावना है। बोर्ड ने छात्रों को केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही अपडेट लेने की सलाह दी है।

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