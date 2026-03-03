बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश (BSEAP) ने एपी एसएससी (कक्षा 10) पब्लिक एग्जाम 2026 के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट bse.ap.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने 2 मार्च 2026 को हॉल टिकट जारी किए हैं। नियमित छात्र अपने-अपने स्कूल से हस्ताक्षर और मुहर लगा हुआ प्रिंटेड हॉल टिकट प्राप्त करेंगे, जबकि पंजीकृत प्राइवेट कैंडिडेट्स पोर्टल के माध्यम से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।

AP SSC 10th Exam 2026: महत्वपूर्ण तिथियां और समय

AP SSC पब्लिक परीक्षा मार्च 2026 से शुरू होगी और परीक्षा प्रतिदिन एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक निर्धारित है। छात्रों को रिपोर्टिंग टाइम से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है और बिना हॉल टिकट के किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

AP SSC Hall Ticket 2026 में दर्ज विवरण

हॉल टिकट में निम्नलिखित जानकारियां शामिल होंगी:

छात्र का नाम

रोल नंबर

फोटो

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

विषयवार परीक्षा तिथि और समय

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क करें।

AP SSC Hall Ticket 2026 डाउनलोड करने के स्टेप्स

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट bse.ap.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “AP SSC Hall Ticket 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. हॉल टिकट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान

हॉल टिकट के साथ वैध फोटो पहचान पत्र (यदि लागू हो) साथ रखें।

परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें।

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच आदि ले जाना प्रतिबंधित है।

परीक्षा के दौरान बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

AP SSC परीक्षा राज्य के छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे इंटरमीडिएट (11वीं) में प्रवेश होता है। इसलिए छात्र परीक्षा से पहले सिलेबस का अंतिम रिवीजन करें और परीक्षा पैटर्न को समझकर तैयारी करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए छात्र नियमित रूप से BSEAP की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।