Go to Live Updates

Andhra Pradesh Board SSC 10th Results 2026 LIVE Updates: आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEAP) 10वीं यानी SSC परीक्षा 2026 का रिजल्ट 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे जारी करेगा। जिन छात्रों ने इस साल आंध्र प्रदेश सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (AP SSC) क्लास 10 की परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bse.ap.gov.in और results.bse.ap.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

इस साल आंध्र प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षाएं 16 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए थे। परीक्षा केंद्रों में केवल मुख्य अधीक्षक के मोबाइल फोन की अनुमति थी।

AP SSC Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1: BSEAP की आधिकारिक वेबसाइट bse.ap.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर “AP SSC Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना हॉल टिकट नंबर, रोल नंबर, जन्मतिथि और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4: कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6: रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी

ऑनलाइन जारी होने वाले रिजल्ट में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, स्कूल का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड, ग्रेड प्वाइंट और पास/फेल की स्थिति दर्ज होगी।

डिजिटल मार्क्स मेमो और प्रोविजनल सर्टिफिकेट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र डिजिटल मार्क्स मेमो डाउनलोड कर सकेंगे। यह ऑनलाइन मार्क्स मेमो अस्थायी (प्रोविजनल) दस्तावेज के रूप में मान्य होगा, जब तक स्कूलों के माध्यम से मूल प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाते।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी

छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना जरूरी है। जो छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

री-वेरिफिकेशन और री-काउंटिंग का विकल्प

यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह रिजल्ट जारी होने के बाद BSEAP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर री-वेरिफिकेशन या री-काउंटिंग के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

पिछले वर्षों का रिजल्ट रिकॉर्ड

पिछले वर्ष यानी 2025 में AP Board 10वीं का रिजल्ट 23 अप्रैल को घोषित किया गया था। उस समय 6,14,459 छात्रों में से 4,98,585 छात्र पास हुए थे और कुल पास प्रतिशत 81.14% रहा था।

वहीं 2024 में रिजल्ट 22 अप्रैल को जारी हुआ था और कुल पास प्रतिशत 89.64% दर्ज किया गया था। 2023 में पास प्रतिशत 72.26% और 2022 में 64.02% रहा था।

Live Updates
17:37 (IST) 29 Apr 2026

Bse.ap.gov.in, AP SSC 10th Results 2026 Date LIVE: रिजल्ट कल सुबह 11 बजे जारी होगा

आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSEAP) कल यानी 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे AP SSC 10वीं रिजल्ट 2026 जारी करेगा। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट results.bse.ap.gov.in पर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद हॉल टिकट नंबर और जन्मतिथि की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। इस वर्ष लाखों विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है।