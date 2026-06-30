बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने होम गार्ड कंपनी कमांडर भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 65 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 30 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

BPSSC Bihar Home Guard Company Commander Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि ऑनलाइन आवेदन शुरू 30 जून 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 परीक्षा तिथि बाद में घोषित होगी जल्द जारी की जाएगी एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले परिणाम परीक्षा के बाद जारी किया जाएगा

कुल पदों का विवरण



पद का नाम- होम गार्ड कंपनी कमांडर

पदों की संख्या- 65 पद

शैक्षणिक योग्यता

होम गार्ड कंपनी कमांडर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Bachelor’s Degree) की डिग्री होना अनिवार्य है।

आयु सीमा (01 अगस्त 2025 के अनुसार)

श्रेणी अधिकतम आयु सीमा न्यूनतम आयु (सभी वर्ग) 20 वर्ष सामान्य वर्ग पुरुष 37 वर्ष सामान्य वर्ग महिला 40 वर्ष BC/EBC पुरुष एवं महिला 40 वर्ष SC/ST पुरुष एवं महिला 42 वर्ष

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बिहार सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क

होम गार्ड कंपनी कमांडर पद के लिए आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए 100 रुपये रखा गया है। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया

BPSSC बिहार होम गार्ड कंपनी कमांडर भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा:

पहला चरण- प्रारंभिक परीक्षा

दूसरा चरण- मुख्य लिखित परीक्षा

तीसरा चरण- शारीरिक दक्षता परीक्षा

चौथा चरण- दस्तावेज सत्यापन

पांचवा चरण- मेडिकल परीक्षा

आवेदन कैसे करें?

जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होम गार्ड कंपनी कमांडर भर्ती 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवश्यक व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण जानकारी

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी इस भर्ती अभियान के तहत कुल 65 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार 30 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी बाद में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

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