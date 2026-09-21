BPSC TRE 4.0 Recruitment 2026:बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 21 सितंबर 2026 से शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के जरिए बिहार के सरकारी स्कूलों में कुल 32,388 शिक्षक पदों पर नियुक्ति की जानी है।

TRE 4.0 के लिए आवेदन की शुरुआत पहले 1 सितंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग ने आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत 21 सितंबर से आवेदन शुरू किया गया है। वहीं, परीक्षा की पहले प्रस्तावित सितंबर वाली तारीखें भी स्थगित हो चुकी हैं और नई परीक्षा तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

BPSC TRE 4.0 Recruitment 2026: एक नजर में

विवरण जानकारी भर्ती आयोग बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई-4.0) विज्ञापन संख्या 14/2026 कुल पद 32,388 आवेदन शुरू 21 सितंबर 2026 आवेदन माध्यम ऑनलाइन पद प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा तारीख बाद में घोषित होगी आवेदन शुल्क 100 रुपये प्रति श्रेणी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग 1/3 अंक आधिकारिक वेबसाइट BPSC की आधिकारिक वेबसाइट

किस कक्षा के लिए कितने शिक्षक पद?

BPSC TRE 4.0 के तहत अलग-अलग स्कूल स्तरों के लिए कुल 32,388 पद निर्धारित किए गए हैं।

स्कूल स्तर पदों की संख्या कक्षा 1 से 5 3,847 कक्षा 6 से 8 8,563 कक्षा 9 से 10 3,877 कक्षा 11 से 12 16,101 कुल 32,388

सबसे अधिक 16,101 पद कक्षा 11 से 12 के शिक्षकों के लिए हैं। इसके बाद कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563, कक्षा 9 से 10 के लिए 3,877 और कक्षा 1 से 5 के लिए 3,847 पद हैं।

BPSC TRE 4.0 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

टीआरई 4.0 में पात्रता पद और पढ़ाई जाने वाली कक्षा के अनुसार अलग-अलग है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर के लिए संबंधित शैक्षणिक योग्यता के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की शर्त लागू होती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पदों के लिए संबंधित विषय में आवश्यक स्नातक/स्नातकोत्तर योग्यता तथा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण/पात्रता परीक्षा की शर्तें लागू होती हैं।

आयु सीमा

उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार कक्षा 1 से 8 के शिक्षक पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, जबकि कक्षा 9 से 12 के पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। अधिकतम आयु सीमा और आरक्षित वर्गों को मिलने वाली छूट संबंधित नियमों के अनुसार लागू होगी।

BPSC TRE 4.0 Application Fee: कितनी है फीस?

BPSC TRE 4.0 के लिए आवेदन शुल्क ₹100 प्रति शिक्षण स्तर/श्रेणी बताया गया है। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान कर सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक शिक्षण श्रेणी के लिए आवेदन करता है तो संबंधित श्रेणियों के लिए अलग-अलग परीक्षा शुल्क देना होगा। बैंक की ओर से लागू शुल्क अतिरिक्त हो सकता है।

BPSC TRE 4.0 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से TRE 4.0 का फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. TRE 4.0 Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 4. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें।

स्टेप 5. अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें।

स्टेप 6. संबंधित शिक्षक पद/श्रेणी का चयन करें।

स्टेप 7. जरूरी दस्तावेज और अन्य विवरण निर्धारित तरीके से पूरा करें।

स्टेप 8. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 9. आवेदन फॉर्म को ध्यान से चेक करके सबमिट करें।

स्टेप 10. सबमिशन के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

BPSC TRE 4.0 Exam Pattern: कितने आएंगे प्रश्न

बीपीएससी टीआरई 4.0 की मुख्य परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी।

परीक्षा की तारीख अभी नहीं हुई है घोषित

बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा पहले सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने की योजना थी। हालांकि आवेदन प्रक्रिया में बदलाव के बाद पुराना परीक्षा कार्यक्रम भी स्थगित हो गया है। BPSC के मौजूदा परीक्षा कैलेंडर में TRE 4.0 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख टू बी डिसाइड दी गई है और आयोग ने कहा है कि परीक्षा की तारीख विज्ञापन अवधि पूरी होने के बाद जारी की जाएगी। इसलिए उम्मीदवार पुरानी सितंबर वाली परीक्षा तारीखों को अंतिम न मानें।