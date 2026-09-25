BPSC TRE 4.0 Recruitment 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 32,388 शिक्षक पदों पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE 4.0 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक 25 सितंबर 2026 से एक्टिव हो गया है।

इस भर्ती के जरिए बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। परीक्षा की तारीख आयोग की ओर से बाद में घोषित की जाएगी।

32,388 शिक्षक पदों पर निकली सरकारी नौकरी

BPSC TRE 4.0 भर्ती में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक कुल 32,388 पद शामिल हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी कक्षा 11वीं-12वीं के शिक्षकों के लिए है, जिसकी कक्षावार पदों की जानकारी इस प्रकार है।

शिक्षक पद कक्षा कुल पद प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 3,847 मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 8,563 माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से 10 3,877 उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 11 से 12 16,101 कुल कक्षा 1 से 12 32,388

इस तरह कुल रिक्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों का है।

BPSC TRE 4.0 Recruitment 2026: जरूरी तारीखें

अभ्यर्थियों के लिए आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

भर्ती से जुड़ा काम तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 25 सितंबर 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 परीक्षा तिथि बाद में घोषित होगी

आवेदन की तारीखों में बदलाव किया गया है, इसलिए उम्मीदवारों को पुराने नोटिफिकेशन या पुराने शेड्यूल के बजाय आयोग की नवीनतम सूचना के आधार पर फॉर्म भरना चाहिए।

कौन कर सकता है आवेदन?

TRE 4.0 में अलग-अलग शिक्षक पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग रखी गई है। इसलिए अभ्यर्थी को जिस स्तर के शिक्षक पद के लिए आवेदन करना है, उसकी पात्रता पहले जांच लेनी चाहिए।

प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्यता

कक्षा 1 से 5 के शिक्षक पद के लिए सामान्य तौर पर उम्मीदवार के पास 12वीं पास के साथ D.Ed, JBT या B.El.Ed जैसी निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ संबंधित CTET/BTET Paper-I की पात्रता भी मांगी गई है।

मध्य विद्यालय शिक्षक

कक्षा 6 से 8 के पदों के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन के साथ B.Ed या B.El.Ed जैसी निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। संबंधित CTET/BTET Paper-II की पात्रता भी जरूरी है।

माध्यमिक शिक्षक

कक्षा 9 से 10 के शिक्षक पद के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ B.Ed या B.El.Ed की योग्यता निर्धारित है। इसके अलावा STET Paper-I की पात्रता भी आवश्यक है।

उच्च माध्यमिक शिक्षक

कक्षा 11 से 12 के पद के लिए संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएशन के साथ B.Ed या B.El.Ed जैसी निर्धारित योग्यता चाहिए। इसके साथ STET Paper-II की पात्रता जरूरी है।

BPSC TRE 4.0 Age Limit: कितनी उम्र होनी चाहिए?

आयु सीमा भी शिक्षक के स्तर के अनुसार अलग है।

प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक: 18 से 37 वर्ष

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक: 21 से 37 वर्ष

आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क कितना है?

BPSC TRE 4.0 के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।

वर्ग आवेदन शुल्क सामान्य 100 रुपये ओबीसी 100 रुपये ईडब्ल्यूएस 100 रुपये एससी 100 रुपये एसटी 100 रुपये पीडबल्यूडी 100 रुपये

BPSC TRE 4.0 के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवार BPSC के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के जरिए फॉर्म भर सकते हैं। आयोग के FAQ के अनुसार BPSC की भर्तियों के लिए आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाते हैं। अप्लाई करने करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

स्टेप 1. सबसे पहले BPSC के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल bpsconline.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. TRE 4.0 Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. One Time Registration यानी OTR पूरा करें।

स्टेप 4. अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. संबंधित शिक्षक पद और विषय का चयन करें।

स्टेप 6. जरूरी दस्तावेज, प्रमाणपत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 7. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 9. आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट

आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता के अनुसार जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें आम तौर पर शामिल हैं:

शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र

शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

CTET/BTET/STET प्रमाणपत्र, जहां लागू हो

जाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो़

दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

लाइव फोटो

हस्ताक्षर

अन्य जरूरी प्रमाणपत्र

BPSC TRE 4.0 Selection Process: क्या है चयन प्रक्रिया?

टीआरई 4.0 में उम्मीदवारों का चयन भर्ती परीक्षा और आगे की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच शामिल होगी।

परीक्षा की विस्तृत तारीख और अन्य परीक्षा संबंधी जानकारी BPSC की ओर से बाद में जारी की जाएगी। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में TRE 4.0 के लिए परीक्षा की तारीख फिलहाल TBD रखी गई है।

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