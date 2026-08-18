BPSC TRE 4.0 Notification 2026: बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भर्ती अभियान के तहत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जानी है। उपलब्ध ताजा जानकारी के मुताबिक 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है।

हालांकि, BPSC के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर में TRE-4 के लिए 46,595 पद और 22 से 27 सितंबर 2026 की परीक्षा अवधि दर्ज है। इसलिए पदों की संख्या को लेकर अंतिम विस्तृत विज्ञापन/वैकेंसी ब्रेकअप को ही निर्णायक माना जाना चाहिए।

BPSC TRE 4.0 2026: क्या है नया?

बीपीएससी टीआरई की पिछली भर्तियों की तुलना में इस बार परीक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की बात सामने आई है। TRE 4.0 में प्रारंभिक परीक्षा (PT) और मुख्य परीक्षा की व्यवस्था होगी। यानी अभ्यर्थियों को केवल एक लिखित परीक्षा के बजाय चरणबद्ध चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।

भर्ती में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के लिए अवसर शामिल हैं। इसमें प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल टीचर, सेकेंडरी टीचर और सीनियर सेकेंडरी टीचर के पद शामिल हैं।

BPSC TRE 4.0 में कितने पद?

ताजा भर्ती अपडेट में 32,388 पदों की जानकारी दी गई है। वहीं बीपीएससी के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर में TRE-4 के सामने 46,595 पद दर्ज हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को पदवार रिक्तियों की अंतिम संख्या के लिए विस्तृत आधिकारिक विज्ञापन देखना चाहिए।

BPSC TRE 4.0 Exam Date 2026

BPSC के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर के अनुसार School Teacher Recruitment Examination (TRE-4) का आयोजन 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 के बीच किया जाना निर्धारित है। परीक्षा का विस्तृत शिफ्ट और विषयवार कार्यक्रम आयोग की ओर से अलग से जारी किया जा सकता है।

BPSC TRE 4.0 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

TRE 4.0 में योग्यता पद और कक्षा स्तर के अनुसार अलग-अलग होगी। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक पद के अनुसार CTET/STET की पात्रता भी जरूरी हो सकती है।

प्राथमिक शिक्षक पद के लिए संबंधित पात्रता के साथ सीटीईटी पेपर 1 या एसटीईटी पेपर 1 की आवश्यकता बताई गई है। अन्य स्तरों के लिए संबंधित TET और शैक्षणिक योग्यता लागू होगी। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपने पद की subject-wise eligibility जरूर जांचनी चाहिए।

BPSC TRE 4.0 Age Limit

उपलब्ध पात्रता विवरण के अनुसार TRE 4.0 के लिए आयु सीमा सामान्य तौर पर 18 से 42 वर्ष के बीच रखी गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। हालांकि, अलग-अलग पदों और श्रेणियों के लिए लागू आयु सीमा की अंतिम पुष्टि विस्तृत भर्ती विज्ञापन से करनी चाहिए।

BPSC TRE 4.0 Application Form 2026 कब भरें?

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। उम्मीदवारों को आवेदन शुरू होने के बाद BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

BPSC TRE 4.0 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के लिए ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. Teacher Recruitment Examination TRE 4.0 से संबंधित लिंक पर जाएं।

स्टेप 3. OTR/रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म खोलें।

स्टेप 5. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 8. आवेदन फॉर्म और फीस रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

BPSC TRE 4.0 Exam Pattern में बड़ा बदलाव

टीआरई 4.0 में प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा कराने की व्यवस्था इसे पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से अलग बनाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार परीक्षा ऑफलाइन OMR आधारित हो सकती है। इस बदलाव का मतलब है कि उम्मीदवारों को अब केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी पर निर्भर रहने के बजाय शुरुआती चरण से ही रणनीति बनानी होगी।

विज्ञापन संख्या-14/2026 के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।



ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 01 सितंबर 2026 से शुरू होगी। शुल्क भुगतान की अंतिम… pic.twitter.com/he42Gf3CQu — Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) August 18, 2026

BPSC TRE 4.0 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख/जानकारी परीक्षा BPSC TRE 4.0 भर्ती संस्था बिहार लोक सेवा आयोग पद प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक ताजा घोषित पद 32,388 BPSC कैलेंडर में पद 46,595 आवेदन शुरू 1 सितंबर 2026 परीक्षा 22-27 सितंबर 2026 परीक्षा मोड OMR आधारित चयन प्रक्रिया PT + Main आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in

पदों की संख्या और आवेदन तिथियों के संबंध में आयोग के अंतिम विस्तृत विज्ञापन को सर्वोच्च मानें, क्योंकि उपलब्ध स्रोतों में वैकेंसी को लेकर अंतर है।

शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका

BPSC TRE 4.0 बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण भर्ती है। खासकर सीटीईटी/एसटीईटी योग्य उम्मीदवारों को इस भर्ती पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि, आवेदन करने से पहले संबंधित कक्षा और विषय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, TET पात्रता और आयु सीमा को जरूर जांच लें।