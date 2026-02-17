बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी हैं। करीब 2 साल से इस भर्ती परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर एक संशोधित एग्जाम कैलेंडर जारी किया है जिसमें टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट और रिजल्ट का महीना दिया गया है।

सितंबर 2026 में होगी परीक्षा

आयोग के इस संशोधित कैलेंडर के मुताबिक, कुल 46,595 रिक्तियों के लिए चलाई जा रही इस भर्ती प्रक्रिया के तहत टीआरई-4 परीक्षा का आयोजन 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा। आयोग ने कैलेंडर में रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि नवंबर 2026 में रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेन्स परीक्षा रीशेड्यूल, अब 22 और 23 मार्च को होगा पेपर; यहां देखें डिटेल

PRT, TGT और PGT स्कूलों के लिए होगी भर्ती

पिछले सप्ताह ही राज्य सरकार की ओर से बीपीएससी को सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों की जानकारी साझा की गई थी। इसके बाद आयोग ने इस भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। यह भर्ती प्राथमिक (PRT), माध्यमिक (TGT) और उच्च माध्यमिक (PGT) विद्यालयों के लिए की जा रही है, जिससे विभिन्न विषयों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

कब जारी होंगे एडमिट कार्ड?

BPSC TRE 4.0 परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद अब उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार रहेगा। आयोग ने अभी प्रवेश पत्र जारी किए जाने की कोई तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 7–10 दिन पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड BPSC की आधिकारिक वेबसाइट से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि, समय और आवश्यक निर्देशों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी होगी। इसे बिना प्रिंट किए परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।