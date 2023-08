BPSC Teacher Exam: पड़ोसी राज्यों से बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल, सरकारी नौकरी है वजह, तीन दिन तक चलेगी भर्ती परीक्षा

BPSC Teacher Exam: बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा का आयोजन तीन दिन होगा। यह परीक्षा तीनों दिन दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में आठ लाख कैंडिडेट भाग ले रहे हैं।

न्यूज डेस्क Edited by Vivek Awasthi Written by

BPSC Teacher Exam: बिहार में बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा आज से शुरू। (सांकेतिक फोटो)

Follow us on



instagram

telegram