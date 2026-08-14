बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 14 अगस्त को जारी एक अधिसूचना में अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। अधिसूचना में भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया के बाद के चरणों का संभावित कार्यक्रम दिया गया है। कैलेंडर में 71वीं और 72वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE), बिहार न्यायिक सेवा, अभियोजन अधिकारी, लेखा परीक्षक और अनुसंधान अधिकारी जैसी प्रमुख परीक्षाएं शामिल हैं।

कैलेंडर के अनुसार, बीपीएससी की 72वीं एकीकृत सीसीई प्रारंभिक परीक्षा (Integrated CCE preliminary examination) 25 अक्टूबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। यह भर्ती 1,189 रिक्तियों के लिए की जा रही है। 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी, जबकि इसकी मुख्य परीक्षा अप्रैल 2026 में निर्धारित है। मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त और सितंबर 2026 के बीच घोषित होने की संभावना है।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि कैलेंडर में दी गईं तिथियां अस्थायी हैं। इनमें संशोधन किया जा सकता है।

कैलेंडर में उद्योग विभाग के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक पद के लिए 4 अक्टूबर, 2026 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा भी सूचीबद्ध है। यह भर्ती नौ रिक्तियों के लिए है। अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 15 जुलाई, 2026 को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम सितंबर 2026 में आने की उम्मीद है।

बिहार न्यायिक सेवा की 33वीं प्रारंभिक परीक्षा 30 मई, 2026 को 173 रिक्तियों के लिए आयोजित की गई थी। कैलेंडर में उल्लेख है कि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के अधीन है। लेखा परीक्षक और अनुसंधान अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षाएं क्रमशः 5 जुलाई और 15 जुलाई को आयोजित की गईं, जिनके परिणाम अगस्त 2026 में आने की उम्मीद है।

ICAI CA Admit Card 2026 Out: आईसीएआई सीए एडमिट कार्ड जारी

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2026 में होने वाली सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने सितंबर सेशन की परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट ICAI की आधिकारिक वेबसाइट और परीक्षा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर।