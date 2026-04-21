बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने विज्ञापन संख्या 37/2025 स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है। आयोग ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में बताया कि 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा को प्रशासनिक/अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जा रहा है। अब यह परीक्षा 11 जून 2026, गुरुवार को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड जून के पहले सप्ताह में ही जारी होने की संभावना है।

15 रिक्तियों के लिए आयोजित होगी परीक्षा

बता दें कि स्टेनोग्राफर की कुल 15 रिक्तियों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह लिखित परीक्षा इस भर्ती अभियान का पहला चरण होगा। जिन उम्मीदवारों ने 12 जनवरी 2026 से लेकर 2 फरवरी 2026 के बीच चली आवेदन प्रक्रिया के दौरान अप्लाई किया था वह इस परीक्षा में शामिल होंगे। कुल 15 रिक्तियों में 3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 9 जनवरी को इस भर्ती की अधिसूचना जारी हुई थी।