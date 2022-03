BPSC MVI Exam 2022: BPSC ने जारी की मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षार्थी जानें जरूर

BPSC MVI Exam 2022: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से मोटर वाहन निरीक्षक भर्ती (2020) परीक्षा का आयोजन 5 मार्च 2022 को किया जाएगा। आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है।

BPSC MVI Exam 2022: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने मोटर वाहन निरीक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है।नोटिस आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 5 मार्च 2022 को किया जाना है।

जारी नोटिस के अनुसार आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है। ऐसे सभी अभ्यर्थी नोटिस के साथ जारी घोषणा पत्र को भरकर किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराएं। घोषणा पत्र को जारी नोटिस के अनुसार ही अभ्यर्थी को प्रमाणित कराना है और उसे परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना है।

साथ ही अभ्यर्थी को अपने साथ एक फोटो युक्त आधिकारिक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और दो पासपोर्ट साइज के फोटो भी केंद्र पर लेकर जाना होगा। परीक्षा का आयोजन कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश के तहत किया जाएगा।

परीक्षा केंद्र पर इन सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही अभ्यर्थी को केंद्र में जानें की अनुमति दी जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के लिए BPSC ने 26 फरवरी 2022 को ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया था। परीक्षा प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को डाक के जरिए नहीं भेजे जाएंगे।

BPSC MVI Exam 2022: ऐसे चेक करें परीक्षा सूचना

1.सबसे पहले अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए Important Notice: Motor Vehicle Inspector Written (Objective) Competitive Examination – Regarding Admit Card & for Candidates whose image of Photograph/Signature on the Admit Cards is not proper and Declaration Form (to be filled and submitted by the Candidates). (Advt. No. 06/2020) के लिंक पर क्लिक करें.

3.सूचना आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

4.अब उसे डाउनलोड करें और पढ़ें.