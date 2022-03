BPSC Factory Inspector Interview Admit Card 2022: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने कारखाना निरीक्षक (Factory Inspector) पदों पर भर्तियों के लिए इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

इंटरव्यू का आयोजन 30 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक किया जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन कोरोना प्रोटोकाल के तहत किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया है।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए कुल 30 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के जरिए आधिकारिक वेबसाइट से इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

अभ्यर्थी इंटरव्यू प्रोफार्मा भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू के दिन अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज भी लेकर जाना होगा।

BPSC Factory Inspector Interview Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Interview Letters: For Candidates appearing in interview on 30th & 31st March, 2022 for the post of Factory Inspector under Labour Resources Dept., Govt. of Bihar. (Advt. No. 01/2018) के लिंक पर क्लिक करें।

3.अब रोल नंबर आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें।

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब उसे डाउनलोड करें।