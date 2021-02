बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी की इनकी आंसर की, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

बिहार लोक सेवा आयोग ने BPSC APO आंसर की जारी कर दी है। सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी bpsc.bih.nic.in पर देखी जा सकती है। उम्मीदवार BPSC APO उत्तर कुंजी 2021 के लिए अपनी आपत्ति 5 मार्च, शाम 5 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। सामान्य अध्ययन और कानून विषयों की उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। आयोग ने सभी चार सेटों के लिए BPSC APO उत्तर कुंजी 2021 जारी की है, जिसमें ए, बी, सी और डी शामिल हैं। जो उत्तर कुंजी अपलोड की गई है वह सामान्य अध्ययन और कानून विषय है। उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में केवल ऑफलाइन मोड के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

यदि किसी उम्मीदवार की कोई आपत्ति है तो उम्मीदवारों को आयोग द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। बीपीएससी एपीओ आंसर की 2021 के लिए आपत्ति को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रासंगिक प्रमाण के साथ भेजा जाना है। स्पीड पोस्ट भेजने का पता Joint Secretary-cum-Examination Controller, Bihar Public Service Commission, 15, Nehru Path (Belly Road), Patna – 800001 है। BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in है। BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर BPSC APO आंसर की 2021 पर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

BPSC APO Answer Key 2021: How to Download

BPSC APO की आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर आपको ‘Important Notice: Provisional Answer Key, General Studies & Law – Booklet Series A, B, C, D’ का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आंसर की आ जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

अगर आपको कोई आपत्ति है तो Invitation of Objection to Answers of Assistant Prosecution Officer (Preliminary) Competitive Examination held on February 7, 2021. (Advt. No. 01/2020) के लिंक पर क्लिक करें। आंसर की डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://www.bpsc.bih.nic.in/ है।