BPSC APO Prelims Exam Admit Card 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती 2026 (Assistant Prosecution Officer (APO) Recruitment 2026) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना BPSC APO Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC की ओर से असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) के 300 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 6 जुलाई 2026 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

BPSC APO Admit Card 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि ऑनलाइन आवेदन शुरू 27 फरवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 एडमिट कार्ड जारी 6 जुलाई 2026 लिखित परीक्षा 15 जुलाई 2026 रिजल्ट परीक्षा के बाद जारी किया जाएगा

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत Assistant Prosecution Officer (APO) के 300 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

BPSC APO Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Latest Notifications या Exam Calendar सेक्शन में क्लिक करें।

स्टेप 3. Assistant Prosecution Officer (APO) Admit Card 2026 लिंक खोलें।

स्टेप 4. अपना Enrollment Number, Registration Number या Date of Birth दर्ज कर लॉगिन करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड की सभी जानकारी ध्यान से जांचें।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।ट

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में निम्नलिखित विवरण अवश्य जांच लेना चाहिए।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

पंजीकरण संख्या

परीक्षा की तिथि

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा का समय

परीक्षा दिवस के दिशा-निर्देश

यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे तो उम्मीदवार तुरंत BPSC से संपर्क करें।

चयन प्रक्रिया

BPSC Assistant Prosecution Officer भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा, जो इस प्रकार हैं।

प्रारंभिक परीक्षा

मुख्य परीक्षा

साक्षात्कार

सभी चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।

परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान

एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं और वैध फोटो पहचान पत्र (Aadhaar, PAN, Voter ID आदि) साथ रखें। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचें और मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र में न ले जाएं।