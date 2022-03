BPSC AE Admit Card 2022: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 12 और 13 मार्च 2022 को किया जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी परीक्षा कार्यक्रम को देख सकते हैं।

BPSC AE Admit Card 2022: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है। परीक्षा का आयोजन 12 और 13 मार्च 2022 को किया जाएगा।

BPSC की ओर से जारी परीक्षा शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन तीन पालियों में किया जाएगा। पहली पाली में परीक्षा सुबह 10 बजे 11 बजे तक, दूसरी पाली में सुबह 11.30 से दोपहर 12.30 बजे तक और तीसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक परीक्षा चलेगी।

परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें डाक के जरिए एडमिट कार्ड नहीं भेजें जाएंगे।

BPSC AE Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए e-Admit Cards for Assistant Engineer, Civil Written (Objective) Competitive Examination have been uploaded. (Advt. No. 01/2019) के लिंक पर क्लिक करें।

3. यहां रोल नंबर आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें।

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब उसे डाउनलोड करें।