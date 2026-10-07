बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग के ताजा नोटिस में परीक्षा स्थगित किए जाने की जानकारी दी गई है। अब 25 अक्टूबर 2026 को BPSC 72nd Prelims परीक्षा आयोजित नहीं होगी। नई परीक्षा तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 72वीं CCE प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने संबंधी नोटिस जारी किया गया है।

पहले भी स्थगित हो चुकी है परीक्षा

इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को पहले ही तारीख में बदलाव का सामना करना पड़ा था। अगस्त में जारी बीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर में 72वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर 2026 की तारीख दी गई थी। कैलेंडर में यह भी स्पष्ट था कि परीक्षा की तारीखें अस्थायी हैं और इनमें बदलाव किया जा सकता है।

क्यों स्थगित हुई बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा ?

बीपीएससी 72वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन पहले 26 जुलाई 2026 को होना था लेकिन आयोग ने जुलाई में इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया था, जिसके बाद संशोधित कैलेंडर में परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर की तारीख प्रस्तावित की गई थी, जिसे 7 अक्टूबर को स्थगित कर दिया गया है।

कितने पदों पर होनी है भर्ती

बीपीएससी की 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में 1,189 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। अगस्त में जारी आयोग के परीक्षा कैलेंडर में भी 72nd CCE के लिए 1,189 पद दर्ज किए गए थे।

BPSC 72nd CCE 2026: मुख्य जानकारी

जानकारी विवरण परीक्षा 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन संस्था बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा चरण प्रारंभिक परीक्षा पदों की संख्या 1,189 पुरानी निर्धारित तारीख 25 अक्टूबर 2026 नई तारीख जल्द घोषित होगी परीक्षा की स्थिति स्थगित आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in

नई परीक्षा तारीख कब आएगी?

अभी आयोग ने नई परीक्षा तारीख घोषित नहीं की है। इसलिए उम्मीदवारों को सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर प्रसारित किसी तारीख को अंतिम नहीं मानना चाहिए। आयोग अपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नया नोटिस जारी करके परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी देगा।















