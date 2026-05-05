BPSC 72nd CCE Prelims Notification Out: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 72वीं कंबाइंड (प्रीलिमिनरी) कॉम्पिटिटिव परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 1230 रिक्त पदों को भरने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक, इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 07 मई 2026 से होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 31 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा।

बिहार सरकार में इन पदों के लिए निकली है भर्ती

बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षा 2026 की अधिसूचना कुल 1230 रिक्त पदों के लिए जारी हुई है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विभागीय पद शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा खाली पद राजस्व अधिकारी (RO) के लिए 365 हैं। इसके अलावा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के 130 पद, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (केवल महिलाओं के लिए) 101 पद, SDM/SDO के 100 पद और BDO के 65 पद शामिल हैं।

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अन्य प्रमुख पदों में DSP (22), नगर कार्यपालक पदाधिकारी (54), श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (56), आपूर्ति निरीक्षक (31), CDPO (20), ईंख पदाधिकारी (44) और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी (32) जैसे पद भी शामिल हैं।

अप्लाई करने के लिए पात्रता मानदंड

72वी संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय (1) गृह विज्ञान (2) मनोविज्ञान (3) समाजशास्त्र (4) श्रम एवं समाज कल्याण में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा।

वहीं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से कॉमर्स, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है।

अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय से स्नातक डिग्री हो एवं वैकल्पिक विषय (1) मनोविज्ञान (2) विधि में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा।

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु पद के अनुसार 20, 21 या 22 वर्ष है। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

आवेदन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश

कैंडिडेट्स को सबसे पहले BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट्स वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना को जरूर पढ़ लें। एप्लीकेंट्स को यह पक्का कर लेना चाहिए कि एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले उनके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध रहें। बता दें कि प्रीलिम्स परीक्षा जुलाई 2026 में होने की उम्मीद है।