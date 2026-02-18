बिहार पब्लिस सर्विस कमीशन (BPSC) ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार BPSC 72वीं CCE प्रीलिम्स परीक्षा 26 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। विस्तृत अधिसूचना मई 2026 में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी की जाएगी।

किन पदों पर होगी भर्ती?

BPSC CCE के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख पदों पर नियुक्ति की जाती है:

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP)

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी

वाणिज्य कर पदाधिकारी

ग्रामीण विकास पदाधिकारी

अन्य संबद्ध प्रशासनिक सेवाएं

हर वर्ष इन पदों पर हजारों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं।

परीक्षा प्रक्रिया: तीन चरणों में होगी चयन प्रक्रिया

BPSC 72वीं CCE परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी:

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

मुख्य परीक्षा (Mains)

साक्षात्कार (Interview)

प्रत्येक चरण में सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी अगले चरण में प्रवेश कर पाएंगे।

BPSC 72वीं CCE 2026: ओवरव्यू

परीक्षा का नाम: बिहार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE)

आयोजन निकाय: BPSC

परीक्षा आवृत्ति: वर्ष में एक बार

आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन

परीक्षा अवधि (Prelims): 2 घंटे

भाषा: हिंदी एवं अंग्रेजी

आवेदन शुल्क:

सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस – 600 रुपये

एससी / एसटी- 150 रुपये

महिला उम्मीदवार (बिहार)- 150 रुपये

पात्रता मानदंड

राष्ट्रीयता: भारतीय नागरिक

आयु सीमा:

सामान्य वर्ग: 20 से 37 वर्ष

आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट

शैक्षणिक योग्यता:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री।

विस्तृत नोटिफिकेशन में क्या-क्या होगा?

मई 2026 में जारी होने वाली विस्तृत अधिसूचना में निम्न जानकारी दी जाएगी:

आवेदन शुरू और अंतिम तिथि

रिक्तियों की संख्या

परीक्षा पाठ्यक्रम (Syllabus)

परीक्षा पैटर्न

आरक्षण नियम

परीक्षा केंद्रों की सूची

BPSC 72nd CCE 2026 FAQ

Q1. BPSC 72वीं CCE प्रीलिम्स परीक्षा कब होगी?

A. 26 जुलाई 2026 को।

Q2. BPSC 72वीं CCE का नोटिफिकेशन कब आएगा?

A. मई 2026 में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की संभावना है।

Q3. क्या अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं?

A. आमतौर पर स्नातक की डिग्री आवेदन की अंतिम तिथि तक पूरी होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी।

Q4. क्या BPSC परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है?

A. प्रीलिम्स में सामान्यतः नकारात्मक अंकन लागू होता है (विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट होगी)।

Q5. BPSC CCE के माध्यम से कौन-कौन से पद मिलते हैं?

A. डिप्टी कलेक्टर, DSP, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पद।

Jansatta Education Expert Conclusion

BPSC 72वीं CCE 2026 की परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। जो उम्मीदवार बिहार राज्य सिविल सेवा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अभी से अपनी रणनीति बनाकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।