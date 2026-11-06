बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) की मुख्य परीक्षा का परिणाम 6 नवंबर 2026 को जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में कुल 3,392 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट की पीडीएफ देखकर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब इंटरव्यू से संबंधित आगे के निर्देशों का इंतजार करना होगा।

BPSC 71st Mains Result 2026: मुख्य बातें

विवरण जानकारी आयोग बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 6 नवंबर 2026 सफल अभ्यर्थियों की संख्या 3,392 मुख्य परीक्षा की तारीखें 25 से 30 अप्रैल 2026 अगला चरण इंटरव्यू रिजल्ट का प्रारूप PDF आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in

ये भर्ती प्रक्रिया बिहार की विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के तहत आयोग के परीक्षा कैलेंडर में 1,298 रिक्तियों का उल्लेख किया गया है।

BPSC 71st Mains Result 2026: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना परिणाम देख सकते हैं।

स्टेप 1. बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के रिजल्ट या संबंधित परीक्षा के नोटिस सेक्शन को खोलें।

स्टेप 3. BPSC 71st CCE Mains Result 2026 से के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. रिजल्ट की PDF खुलने पर अपना रोल नंबर सर्च करें। कंप्यूटर पर इसके लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करें।

स्टेप 5. रोल नंबर मिलने पर PDF डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

अभ्यर्थियों के सामने अब इंटरव्यू की चुनौती

मुख्य परीक्षा में सफल 3,392 उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए तैयार रहना होगा। इंटरव्यू में अभ्यर्थियों के सामान्य ज्ञान, प्रशासनिक समझ, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है।