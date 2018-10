BPSC 63rd Common Combined Competitive exam 2018: इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन, जानें पूरा ब्यौरा

BPSC 63rd Common Combined Competitive exam 2018: Bihar PSC 63rd Common Combined Competitive exam के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन आप bpsc.bih.nic.in पर कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 नवंबर 2018 है। वहीं आवेदन शुल्क भरने के लिए 15 से 31 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आयु सीमा भी निर्धारित है और आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की उम्र 21 से 37 साल के बीच होना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा से रियायत सरकारी नियमानुसार मिलेगी।

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्टयू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा क्वॉलिफाई करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में जनरल स्टडीज से 150 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक मिलेगा। Bihar Public Service Commission 63rd Common Combined Competitive exam 2018 के तहत राज्य के विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में भर्ती करेगा। चलिए अब जानते हैं आवेदन करने के तरीके के बारे में।

BPSC 63rd Common Combined Competitive exam 2018: ऐसे करें आवेदन

Step 1: विजिट करें वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर

Step 2: होम पेज से “Corrigendum, Advertisement (Revised) and Instructions for filling Online Application for 63rd Combined Main (Written) Competitive Examination apply online” लिंक पर क्लिक करें

Step 3: रजिस्ट्रेशन फॉर्मैलिटीज पूरी करें

Step 4: एप्लिकेशन प्रॉसेस पूरा होने के बाद प्रिंट निकाल लें

